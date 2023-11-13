Россия и Белоруссия представят на Конгрессе молодых ученых новейшие разработки

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Новинки и импортозамещающие научные разработки из России и Белоруссии будут представлены на Конгрессе молодых ученых (КМУ) в 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы АНО "Национальные приоритеты".

"Ведущие образовательные учреждения, а также государственные и частные компании двух стран представят в рамках КМУ свои разработки на стендах "Научная гостиная: 100 вопросов академику", "Наша лаба", а также на "Аллее регионов", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в "Научной гостиной: 100 вопросов академику" представят инновационные технологии для дома будущего, например, 3D-фуд-принер, "умное" освещение, уникальные покрытия из современных композитных материалов, а также "умную" посуду и бытовую технику, разработанную российскими компаниями. Кроме того, на конгрессе будет действовать площадка "Наша лаба" с образцами новейшего оборудования, расходных материалов, а также реактивов, произведенных в России и Белоруссии.

"Теперь, помимо каталога товаров научного обихода, мы запустили проект "Научные мастерские" - карту-реестр сервисных и ремонтных организаций, что станет большим подспорьем для научных организаций, оснащенных иностранными приборами. Уже более 25 организаций добавились в реестр. Мы стараемся выстраивать диалог между производителями и исследователями, одним из итогов такой работы стал запуск модуля поиска "Аналоги иностранного оборудования", - приводятся в сообщении слова члена Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, соавтора проекта "Наша лаба" Ольги Тарасовой.

Одним из ключевых событий КМУ станет выставка "Аллея регионов", которая расскажет о научном потенциале десяти российских регионов - лидеров рейтинга научно-технологического развития.

III Конгресс молодых ученых пройдет с 28 по 30 ноября 2023 года. Организаторами конгресса выступает Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, оператором Десятилетия науки и технологий является АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер.