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Медведев призвал обновить научно-образовательную инфраструктуру новых регионов РФ

Зампред Совета безопасности России отметил работу по интеграции этих территорий в научно-образовательное пространство страны

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Новые российские территории нуждаются не только в интеграции в научно-образовательное пространство РФ, но и в обновлении соответствующей инфраструктуры, заявил зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.

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"Отдельно отмечу работу по интеграции новых регионов в научно-образовательное пространство России. Здесь очевидно, что очень важно не просто формально включить их [в научное пространство РФ], но и провести обновление инфраструктуры", - сказал он, уточнив, что речь идет о более чем 50 университетах и научных организациях. "Не буду вам объяснять, какое там состояние [сейчас]", - добавил политик.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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