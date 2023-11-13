На Сахалине в 2024 году пройдет проектно-образовательный интенсив "Архипелаг"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг", проводящийся ежегодно для поддержки развития в России технологических команд и проектов, в 2024 году будет организован на Сахалине. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Интенсив состоится в июле 2024 году на Сахалине и будет посвящен развитию авиационных и морских беспилотных систем. <…> Планируется, что он пройдет на двух площадках - в Южно-Сахалинске и на аэродроме Пушистый в Корсаковском районе", - уточнили в организации.

Соглашение о проведении интенсива заключено на площадке международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. В церемонии подписания документа приняли участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор платформы НТИ Дмитрий Песков.

"Мы на Сахалине наладили выпуск воздушных дронов разных моделей. Они хорошо себя зарекомендовали. <…> Можем также создавать подводные аппараты, чтобы использовать их, например, при обследовании портовых сооружений, морских платформ. Уверен, у Сахалинской области есть потенциал, чтобы стать площадкой для разработки и производства высокотехнологичного оборудования в интересах развития страны. Важно, что участие в интенсиве примут и сахалинские представители стартапов. Для них это мероприятие станет началом успешной реализации собственных проектов", - цитирует пресс-служба платформы НТИ главу региона Валерия Лимаренко.

По словам исполнительного директора Платформы НТИ, руководителя штаба интенсива "Архипелаг" Андрея Силинга, чьи слова приводит пресс-служба организации, форум станет площадкой для практической отработки применения дронов в разных отраслях экономики.

"Это и энергетика, и сельское хозяйство, и лесное хозяйство, и логистика, и многое другое. <…> Мы выходим на практическую реализацию нацпроекта по беспилотным авиационным системам на базе конкретного региона. Если любой [другой] регион страны хочет развить у себя эту компетенцию, он формирует команду и участвует в "Архипелаге", едет на Сахалин", - уточнил Силинг.

Об интенсиве

"Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив, объединяющий представителей технологических команд, научных учреждений, вузов, бизнеса и органов власти. Участники из числа разработчиков проектов получают возможность представить свои идеи, обменяться опытом с коллегами и найти инвесторов и партнеров. В 2024 году организаторами интенсива выступят правительство Сахалинской области и платформа Национальной технологической инициативы, Университет-2035 и Фонд поддержки проектов НТИ. Помимо темы беспилотников участники обсудят возможности совершенствования процессов управления регионом за счет ИИ-систем и перспективы развития водородных технологий.

В 2023 году форум прошел с 28 июля по 7 августа в Новосибирске и Новосибирской области. Основными направлениями "Архипелага" стали беспилотные авиационные системы, биотех и креативная экономика. Участие в нем приняли свыше 3 тыс. человек.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.