Университет Решетнева изготовит для центра Келдыша двигатели малой тяги

КРАСНОЯРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева изготовит для Исследовательского центра имени М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) ракетный двигатель малой тяги для космических аппаратов. Первые испытания двигателя пройдут в конце 2023-начале 2024 года, сообщил ТАСС ректор университета Эдхам Акбулатов.

"Университет Решетнева начинает активно сотрудничать с центром Келдыша. В первую очередь наше взаимодействие будет в проведении экспериментов по совершенствованию конструкции жидкостно-ракетных двигателей малой тяги, которые являются важным элементом любого космического аппарата. Разработка конструкции такого двигателя будет в центре Келдыша, а наша задача такие двигатели оперативно изготовить. Ученые университета займутся опытно-конструкторскими работами, которые позволят создать технологию производства таких двигателей", - сообщил Акбулатов.

По словам ректора, первое испытание двигателя малой тяги пройдет в конце 2023-начале 2024 года. "Мы его изготовим и передадим центру Келдыша для подготовки к испытаниям", - пояснил Акбулатов. Двигатели малой тяги предназначены для корректировки и стабилизации траектории движения различных космических аппаратов.

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева (СибГУ) образован в 2016 году. Вуз занимается разработками в сферах космических технологий, спутникостроения, лесных и химических технологий.