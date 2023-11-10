В ПНИПУ создали точную модель влияния промышленной пыли на здоровье людей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские ученые при помощи трехмерной модели воссоздали процессы вдыхания человеком воздуха с промышленной пылью, что позволило предсказать, какая доля этих частиц оседает в легких. Применение модели поможет лучше предсказывать влияние таких условий на организм человека, сообщила пресс-служба Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Результаты работы опубликованы в журнале "Математическая биология и биоинформатика".

"Ученые ПНИПУ совместно с коллегами из Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения изучили, как воздух с частицами промышленной пыли движется в носовой полости и дыхательных путях легких человека. <…> [Созданная математическая модель] позволяет изучить турбулентное (вихревое) течение воздуха с твердыми частицами пыли разных форм и размеров в верхних дыхательных путях", - говорится в сообщении.

Носовая полость представляет собой искривленную сеть каналов, которая отвечает за нагревание и очищение вдыхаемого воздуха от пыли. Часть этой пыли оседает на стенках каналов и со временем выводится из организма, а более мелкие фракции могут проникать в легкие.

Авторы создали трехмерную модель правой части носовой полости, в основу которой вошли данные томографии 30 здоровых взрослых людей. С помощью нее они изучили механизмы нагревания и движения воздуха в носу при температуре окружающей среды от -25 °C до 25 °C. Для создания "пыльной среды" использовался отрезной станок на машиностроительном производстве.

"[Результаты показали, что] почти 99% частиц размером более 10 мкм оседают в носовой полости человека, не достигая носоглотки. <…> В носовой полости оседает 68% частиц размером 5-7 мкм и 47% диаметром 4-5 мкм. Более мелкие частицы (менее 2,5 мкм) способны проникать в легкие. Обладая разрушающим токсическим действием, они становятся причиной возникновения заболеваний нижних дыхательных путей", - уточнили в ПНИПУ.

Современные методы оценки влияния химических веществ и пылевых частиц в воздухе на здоровье человека предполагают анализ текущего состояния пациента. Математическое моделирование позволит врачам и исследователям прогнозировать изменения в организме под влиянием внешних факторов в долгосрочной перспективе.