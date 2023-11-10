Лекарство для лечения почечных осложнений волчанки прошло вторую фазу испытаний

ТАСС, 10 ноября. Ученые из США завершили вторую фазу клинических испытаний обинутузумаба, перспективного средства для лечения почечных осложнений волчанки - волчаночного нефрита. О результатах работы ученые пишут в статье, опубликованной в научном журнале Arthritis & Rheumatology.

"Все разрабатываемые терапии для волчаночного нефрита нацелены на то, чтобы почки больных работали максимально долго, что избавляет больных от необходимости проходить процедуру диализа или прибегать к трансплантации органов. Добавление обинутузумаба к стандартной терапии значительно повысит вероятность того, что эта цель будет достигнута", - заявил профессор Университета штата Огайо Брэд Ровин, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

По словам авторов, несколько лет назад ученые обнаружили, что волчаночный нефрит можно подавить при помощи обинутузумаба, моноклонального антитела, изначально созданного для терапии рака крови. Открытие побудило исследователей запустить серию клинических испытаний, в рамках которых они изучают безопасность и эффективность лечения почечных осложнений волчанки при помощи этого антитела.

Недавно исследователи подвели итоги второй фазы испытаний, в которых приняли участие 125 людей с волчаночным нефритом. Ученые разделили участников на две группы, одна из которых получала стандартную терапию от аутоиммунной болезни на базе соединений микофеноловой кислоты, а другие в дополнение к ней получали небольшие дозы обинутузумаба.

Через два года ученые подвели итоги эксперимента и пришли к выводу, что обинутузумаб действительно значительно улучшает состояние почек пациентов по сравнению со стандартной терапией. В среднем он снизил частоту появления серьезных сбоев в работе почек на 60%, а также избавил 38% пациентов от всех признаков развития почечных осложнений волчанки. В случае со стандартной терапией последнее произошло лишь с 16% пациентов.

Аналогичным образом, прием обинутузумаба на 57% снизил вероятность повторного появления проблем с почками у пациентов, а также резко замедлил ухудшение почечных функций в результате постоянных атак со стороны иммунной системы. Последнее, как отмечают Ровин и его коллеги, является одним из главных плюсов новой терапии, так как это позволяет больным максимально долго прожить без трансплантации почки или подключения к машине для диализа.

О волчанке

Волчанка представляет собой аутоиммунную болезнь, которая развивается в результате того, что иммунитет начинает атаковать соединительную ткань в разных органах тела. В некоторых случаях ее развитие приводит к тому, что иммунные клетки начинают постепенно разрушать почечные ткани, что со временем способствует появлению тяжелых нарушений в работе почек и ведет к их отказу.