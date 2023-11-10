В Петербурге создали аналог стеклообразных горных пород для медицины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) синтезировали аналог сложных стеклообразных горных пород, который может применяться в медицине. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Физики Санкт-Петербургского университета совместно с исследователями из других российских научных организаций в лаборатории создали аналог сложных стеклообразных горных пород, которые образуются в результате столкновения Земли и малого космического тела, например, метеорита. Синтезированные вещества в перспективе могут быть использованы в медицине и промышленности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в исследовании также принимали участие специалисты из СПбГЭТУ "ЛЭТИ", ФТИ имени А. Ф. Иоффе, ДВФУ, Института химии ДВО РАН, ИГГД РАН.

По данным пресс-службы, импактиты - стеклообразные горные породы - обладают полезными физическими свойствами, которые могут применяться в персонализированной медицине, например, для создания компонентов систем записи и хранения информации, а также сенсоров медицинского назначения. Однако синтезировать их в лаборатории очень сложно, так как импактиты возникают в экстремальных условиях.

"Чтобы это стало возможно, нам потребовалось воспроизвести в лаборатории условия, максимально приближенные к природным. Для этого мы использовали измельченные до фракции менее 1 мм образцы горных пород, из которых в естественных условиях формируются импактиты, а затем подвергли их высокотемпературной плавке - до 1 500 °C - в специальной газопламенной печи", - привели в пресс-службе слова автора исследования, доцента кафедры физики Земли СПбГУ Елены Сергиенко.

Затем одна часть полученных расплавов охлаждалась быстрой грануляцией в воду комнатной температуры, а другая - медленно остывала внутри выключенной печи. Таким образом ученые воссоздавали различные скорости стеклования и кристаллизации расплавов, а затем изучали структуру, химический и минеральный состав образцов и их магнитные свойства. Помимо практического применения исследование также важно для понимания геологических процессов на Земле и приближения к более точному и регулярному синтезу самых сложных природных веществ.