Ученые раскрыли различия в скорости старения клеток из разных частей печени

ТАСС, 10 ноября. Европейские ученые открыли первые свидетельства того, что скорость старения клеток печени, а также характер этого процесса очень зависят от их расположения внутри органа. Это указывает на огромное влияние микросреды на процесс старения клеток тела людей и животных, сообщила в пятницу пресс-служба немецкого Института биологии старения Общества Макса Планка (MPIfBdA). Исследование было опубликовано в журнале Nature Ageing.

"Проведенные нами опыты показали, что клетки стареют с разной скоростью в зависимости от того, где они находятся и какие роли они исполняют. Для нас это означает, что теперь нам необходимо обращать пристальное внимание на то, какие типы клеток мы изучаем и где они находятся, при изучении механизмов старения", - заявил руководитель научной группы в MPIfBdA Петер Тессаж, чьи слова приводит пресс-служба института.

Тессаж и его коллеги пришли к таким выводам в ходе изучения, как меняются уровень активности генов, а также структура и жизненные функции клеток печени мышей по мере старения этих грызунов. Подобным образом ученые пытались понять, как нарушаются жизненные функции печени по мере дряхления тела и какие изменения в работе генов и белков этому предшествуют.

Для получения подобных сведений ученые периодически извлекали пробы гепатоцитов, клеток печени, из разных частей этого органа у нескольких молодых и старых мышей и изучали их индивидуальные свойства. Подобная методика наблюдений за последствиями старения впервые позволила ученым обнаружить существенные различия в том, каким образом дряхлеют клетки в разных участках печени.

К примеру, ученые обнаружили, что клетки печени, расположенные рядом с воротной веной, через которую кровь поступает в печень, стареют значительно быстрее, чем гепатоциты во внутренних частях органа. Это проявлялось в том, что их митохондрии, главные клеточные энергостанции, постепенно выходили из строя по мере старения мышей. Этого не происходило с митохондриями в клетках из других частей печени.

При этом исследвоатели выяснили, что внутри стареющих клеток внутренних частей печени постепенно накапливаются микрокапли жиров, что было связано со сбоями в работе генов, отвечающих за метаболизм липидов. Это не было характерно для гепатоцитов, соседствующих с воротной веной, что говорит о разной скорости и траектории старения клеток одного и того же типа в разных регионах печени.

Схожие различия, как предполагают ученые, характерны для клеток в других органах тела, что необходимо учитывать при изучении клеточных механизмов старения и при проверке работы замедляющей его терапии.