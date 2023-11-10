В Индонезии впервые за 60 лет нашли редчайшее животное

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Британские ученые обнаружили представителя редкого вида проехидны Аттенборо, которую последний раз видели более 60 лет назад и поэтому считали вымершей. Об этом сообщили исследователи Оксфордского университета по итогам четырехнедельной экспедиции в горах индонезийской провинции Папуа на основе Новая Гвинея.

Как говорится в их заявлении, первые в истории фото млекопитающего, названного в честь британского натуралиста и телеведущего Дэвида Аттенборо, удалось получить благодаря одной из 80 расставленных в горах фотоловушек - камеры с датчиками движения для съемки животных.

При этом ценные кадры находились среди финальных изображений, загруженных с последней карты памяти в заключительный день экспедиции. Она прошла в июне-июле этого года. То, что в объектив камеры попала именно проехидна Аттенборо, подтвердил профессор Кристофер Хелген, главный научный сотрудник и директор исследовательского института Австралийского музея.

"У длинноносой ехидны Аттенборо иглы ежа, морда муравьеда и лапы крота. Из-за своей гибридной внешности она получила имя в честь существа из греческой мифологии - наполовину женщины, наполовину змеи", - сказал начальник кафедры биологии Оксфордского университета доктор Джеймс Кемптон. До этого откладывающее яйца эндемичное животное, ведущее ночной образ жизни и обитающее в норах, было известно лишь по одному экземпляру, найденному в 1961 году нидерландскими учеными.

Кемптон добавил, что подобного результата исследователи смогли достичь благодаря тому, что установили хорошие отношения с местным населением. Местные жители не только поделились с учеными своими знаниями об окружающей их природе, но и позволили им зайти на те земли, куда ранее не ступала нога человека. Всего подготовка экспедиции заняла 3,5 года.

Помимо поиска редчайшей проехидны, ученые провели первую комплексную оценку жизни беспозвоночных, рептилий, амфибий и млекопитающих региона.