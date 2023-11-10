В Минобрнауки заявили, что за год число молодых ученых в России выросло

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Численность молодых ученых в РФ в 2022 году увеличилась: в возрасте до 30 лет - на 537 человек, возрасте 30-39 лет - на 135 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ со ссылкой на Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Высшей школы экономики.

"Продолжается омоложение научных кадров. В 2022 году численность молодых ученых до 30 лет выросла в сравнении с 2021 годом на 537 человек, 30-39 лет - на 135 человек, 40-49 лет - на 3 тыс. человек", - отметили в пресс-службе.

2022 год - последний, за который имеются статистические данные по научным кадрам. Как отмечают авторы анализа, общая численность научно-технического го персонала в РФ, включая научных сотрудников, техников и рабочих, возросла за год примерно на 7 200 и достигла 669 870 человек.

"Рост общего количества исследователей и молодых ученых до 30 лет, занятых в российской науке - очень важный сигнал, - отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, чьи слова приводит пресс-служба. - Он говорит об эффективности программ государственной поддержки высшей школы и научных институтов. <…> популяризация научного знания, привлечение талантливой молодежи в сферу исследований, в первую очередь, приведет в науку еще сотни и тысячи умных мотивированных ребят".

Сокращение занятости в науке остановилось

С 2010 по 2022 год доля молодых ученых в возрасте до 40 лет увеличилась с 35,5% до 44%, а доля возрастной группы 40-49 лет - с 14,7% до 19,3%. Доля ученых в возрасте 50-59 лет снизилась с 24% до 12,9%. По мнению авторов, это отчасти обусловлено резким сокращением численности молодых ученых в 1990-е годы.

"Данные о позитивной динамике научных кадров по итогам 2022 года действительно могут свидетельствовать о наступившем переломе многолетней тенденции сокращения занятости в науке, - отметил директор ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Леонид Гохберг, которого также цитирует пресс-служба Минобрнауки. - <…> Как свидетельствует анализ, сказываются эффекты целого комплекса мер господдержки, стартовавших в последние годы, включая повышение оплаты труда научных работников, программу "Приоритет-2030", мегагранты, молодежные лаборатории, расширение линейки грантов и т. д.".

В целом, как отмечается в анализе, Россия сохранила место в пятерке мировых лидеров по численности занятых в науке (в эквиваленте полной занятости). По численности ключевой категории научного персонала - исследователей - Россия занимает 6-е место.

О программе "Приоритет-2030"

Минобрнауки РФ объявило о запуске программы "Приоритет-2030" в 2021 году, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она проходит в два этапа: 2021-2025 и 2025-2030 годы. Ожидается, что в программе примут участие не менее 100 университетов, которые ежегодно смогут рассчитывать на базовый грант не менее чем в 100 млн рублей и спецгрант, размер которого устанавливает специальная комиссия.

Программа "Приоритет-2030" реализуется правительством по поручению президента России. Сегодня она охватывает 128 университетов, 48 из них являются получателями специальной части гранта. В 2023 году объем запланированного финансирования программы превышает 32 млрд рублей. Конкретные исследования вузовских команд внедряются в производство.