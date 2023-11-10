В Новосибирске получили соединение, перспективное для лечения нейробластомы

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова подобрали соединение, которое подавляет действие гормона, усиливающего агрессивность нейробластомы - злокачественного заболевания нервной системы. Полученные данные могут быть использованы для разработки новых противоопухолевых средств, сообщили ТАСС в пресс-службе института.

"Проведенный скрининг показал, что наиболее активным соединением является солоксолон метил, который эффективно блокирует способность лептина усиливать агрессивность нейробластомы", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщил один из авторов исследования, старший научный сотрудник лаборатории биохимии нуклеиновых кислот ИХБФМ СО РАН Андрей Марков, с помощью молекулярного моделирования было установлено, что солоксолон метил способен связываться с белками, играющими ключевую роль при передаче сигнала от лептина к опухолевой клетке. Данные были подтверждены экспериментально. "Таким образом, солоксолон метил можно рассматривать в качестве перспективного средства противоопухолевой терапии, способного подавлять взаимосвязь "метаболические расстройства - злокачественный рост" - приводит пресс-служба Маркова.

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда, результаты опубликованы в журнале Pharmaceuticals.

Лептин - один из гормонов, вырабатываемых жировой тканью человека, который, по данным исследователей, усиливает рост клеток нейробластомы и снижает способность опухолевых клеток к межклеточному сцеплению, что может привести к появлению метастазов. Анализ некоторых данных показал, что высокий уровень экспрессии лептина в ткани нейробластомы человека тесно связан с плохим прогнозом для пациентов.

Нейробластома - злокачественное заболевание симпатической нервной системы, которое диагностируется у детей младшего возраста. По данным статистики, с ним сопряжено 15% случаев смерти новорожденных от онкологических заболеваний. Несмотря на то, что заболевание у большинства пациентов в группах низкого и среднего риска поддается лечению, пятилетняя выживаемость пациентов в группе высокого риска не превышает пятидесяти процентов.