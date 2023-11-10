В Адыгее разработали проект по управлению группой беспилотников на основе ИИ

МАЙКОП, 10 ноября. /ТАСС/. Майкопский государственный технологический университет (МГТУ) разработал уникальную автономную систему искусственного интеллекта для управления группой беспилотных аппаратов, которая применима как в военных, так и в гражданских целях. Проект одобрен экспертами, сообщил ТАСС научный руководитель проекта, завкафедрой информационной безопасности и прикладной информатики МГТУ, руководитель научно-образовательного центра промышленной робототехники и технологий ИИ вуза Вячеслав Чундышко.

"Разработка представляет собой систему искусственного интеллекта для управления группой (роем) беспилотных аппаратов разного типа. Она применима как в военных (рой наблюдения и патрулирования, рой защиты и та далее), так и в гражданских (обработка полей, наблюдение и контроль за сложными сооружениями) целей. Система управления автономна, она не требует наличия оператора - человека и может работать самостоятельно 24/7", - сказал он.

Уникальность и новизна предлагаемого проектного решения заключается в разработке серии алгоритмов и сценариев автономного взаимодействия единиц группы в зависимости от поставленной задачи и в создании автономной распределенной нейросети. ИИ обеспечивает обработку входных сигналов каждой единицы группы и принимает решения в реальном времени целой группой беспилотных аппаратов (БПА) разного типа, при этом группа остается дееспособной до последней единицы роя. "Это отличает разрабатываемое решения от классических разрабатываемых систем управления группами беспилотников", - уточнил Чундышко.

Как рассказали в пресс-службе МГТУ, проект вышел в финал Всероссийского конкурса по программе "УМНИК" Фонда содействия инновациям. В 2024 году проект будет направлен на Всероссийский конкурс "Студенческий стартап" для получения гранта на развитие проекта в размере 1 млн рублей и организации IT-предприятия.

В МГТУ уделяют большое значение развитию систем ИИ. В частности, под руководством Вячеслава Чундышко в 2022 году два проекта в сфере ИИ стали победителями Всероссийского конкурса "Студенческий стартап" и получили право получения гранта в размере 1 млн рублей каждый. Благодаря этому в январе 2023 года была создана первая наукоемкая IT-компания ООО "ЭДИАЙТ", реализующая проект по созданию программно-аппаратного комплекса для аккредитации медработников на основе ИИ. Всего в вузе восемь победителей - миллионеров студенческого стартапа. Наработанный опыт создания систем ИИ позволил реализовывать проекты и для управления группами беспилотных аппаратов, добавили в пресс-службе университета.