В Прикамье создали датчики мониторинга качества воды на базе IoT-технологии

ПЕРМЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Ученые Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) разработали систему дистанционного мониторинга качества воды в реках на основе технологии Интернета вещей (IoT). Датчики впервые будут установлены в зоне Кизеловского угольного бассейна (КУБ) - на реках Яйва и Косьва, загрязненных изливами шахтных вод, сообщили ТАСС в вузе.

"На реках будет создана сеть автоматических измерительных устройств (automated water samplers), которые обеспечат определение основных показателей качества воды с высокой частотой - раз в час. Данные с этих устройств будут поступать на картографический веб-сервис: в нем будет осуществляться анализ данных мониторинга состояния поверхностных вод исследуемой территории", - рассказали в университете, отметив, что наряду с данными традиционного мониторинга спутниковые данные и технологии Интернета вещей будут использоваться для комплексного анализа состояния рек впервые.

В качестве тестовых объектов выбраны реки Яйва и Косьва в зоне Кизеловского угольного бассейна. Эти крупные притоки Камского водохранилища загрязняются изливами шахтных вод более 20 лет после закрытия угольных шахт в Прикамье. "Такая технология может быть очень полезной как для оперативной оценки ситуации в зоне влияния КУБа, так и для контроля за эффективностью планируемых природоохранных мероприятий, направленных на экологическую реабилитацию водных объектов", - отметили в университете, добавив, что проект реализуется в рамках гранта Российского научного фонда (РНФ) по президентской программе исследовательских проектов.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории геологии техногенных процессов ПГНИУ, кандидата геолого-минералогических наук Артема Деменева, такая система оценки качества поверхностных вод, совмещающая три разных типа мониторинга, позволит отображать реальную экологическую ситуацию, одномоментно наблюдать за всей исследуемой территорией, в том числе в труднодоступных участках, и принимать оперативные меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Ранее пермский научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня "Рациональное недропользование" разработал новую технологию очистки шахтных вод КУБа до уровня питьевой воды. Технология отправлена на патентование и будет принадлежать Пермскому краю.

О КУБе

Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович сообщал, что ситуация в Кизеловском угольном бассейне достигает уровня экологического бедствия. По его словам, на территории КУБа с 2001 года образовалось 19 самоизливов шахтных вод из затопленных шахт, суммарный объем которых составляет от 35 до 70 млн куб. м воды в год, также на промплощадке находятся 33 отвала и более 150 га нарушенных земель.