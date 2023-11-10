Американские врачи провели первую в мире пересадку всего глаза

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. В США медики впервые в мире выполнили пересадку целого глаза. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте Университета Нью-Йорка имени Лангона (NYULH).

"Команда хирургов из NYULH выполнила первую в мире трансплантацию всего глаза и части лица 46-летнему ветерану войны из Арканзаса, который пережил высоковольтную электротравму во время работы", - говорится в заявлении.

Более 140 хирургов, медсестер и медработников 27 мая проводили операцию около 21 часа. Пересаженный глаз за это время продемонстрировал "замечательные признаки здоровья", однако до сих пор неизвестно, сможет ли пациент им видеть. Сообщается, что мужчина также потерял часть левой руки, щеки, подбородка, весь нос, губы и передние зубы.

Согласно распространенному пресс-релизу, это единственная успешная комбинированная трансплантация.