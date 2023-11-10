Эксперты ВОЗ рекомендуют полностью запретить лечение ковида ивермектином и VV116

ТАСС, 10 ноября. Эксперты ВОЗ предложили запретить использование ивермектина и экспериментального препарата VV116 для лечения любых форм коронавирусной инфекции, а также предложили делить пациентов с легким ковидом на три группы риска в зависимости от шансов их попадания в больницу. Обновленные рекомендации ВОЗ были опубликованы в пятницу в научном журнале BMJ .

"Недавно проведенные клинические испытания заставили нас заключить, что ивермектин и противовирусный препарат VV116 не следует применять для лечения легких и тяжелых форм COVID-19. Это связано как с наличием побочных эффектов от ивермектина, так и с тем, что качество данных, полученных в ходе испытаний VV116, оказалось столь низким, что они не позволяют оценить эффект от приема этого препарата", - пишут исследователи.

Противопаразитный препарат ивермектин привлек интерес публики из-за сообщений о том, что он способен подавлять размножение коронавируса. Эти заявления не нашли подтверждения, в результате чего в марте 2021 года ВОЗ выпустил рекомендации, предписывавшие не использовать ивермектин вне клинических испытаний. Дальнейшие опыты указали на наличие побочных эффектов у ивермектина, что побудило экспертов рекомендовать полностью отказаться от его применения в любых контекстах, связанных с ковидом.

Аналогичную рекомендацию специалисты ВОЗ высказали в отношении противовирусного лекарства VV116, который был разработан специалистами Уханьского института вирологии (Китай) еще в первые месяцы пандемии в 2020 году. По механизму действия он напоминает ремдесивир, популярное средство для лечения коронавирусной инфекции, которое включено в текущие рекомендации ВОЗ для лечения легких форм ковида.

В конце прошлого года китайские ученые подвели итоги первых клинических испытаний по использованию VV116 для лечения коронавирусной инфекции. Качество результатов этих испытаний, по словам экспертов ВОЗ, оказалось столь низким, что они не позволили сделать никаких однозначных выводов о том, как прием VV116 влияет на заболеваемость и смертность от ковида. По этой причине специалисты ВОЗ настоятельно рекомендуют не использовать данное лекарство вне клинических испытаний.

В дополнение к этому, специалисты ВОЗ разработали набор критериев, который поможет врачам делить пациентов с легкими формами ковида на три группы в зависимости от риска их дальнейшей госпитализации. Подобная система градации больных, как надеются эксперты, позволит снизить риск распространения инфекции, повысить выживаемость пациентов и улучшить доступность препаратов для лечения COVID-19.