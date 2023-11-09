Вице-президент РАН пообещал сохранить статус академиков из новых регионов РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноября. /ТАСС/. Академики Национальной академии наук Украины, которые проживают в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, получат аналогичный статус в Российской академии наук, сейчас проходит процесс их интеграции. Научные сотрудники уже начали получать денежное довольствие, сообщил на первой всероссийской Докучаевской конференции вице-президент РАН Степан Калмыков.

"У нас сформирован консорциум институтов южных регионов, в том числе новых регионов. Важнейшая задача, которую мы решаем, - это интеграция тех научных организаций, которые на новых территориях существуют. Я хочу сказать, что есть несколько академиков, которые были академиками Национальной академии наук Украины, которые будут интегрированы в Российскую академию наук. Они сейчас даже получают<...> материальное довольствие", - сказал Калмыков.

Он добавил, что также идет процесс интеграции в РАН научных институтов. Их мощности могут быть полезны, в частности, для экологического мониторинга и сбора информации о состоянии почвы, воды и воздуха, для "аудита" всех экосистем. В свою очередь РАН готова для обсуждения и проведения подобных исследований предоставлять ученым свои площадки и экспертные советы.

Первая всероссийская Докучаевская конференция проходит 9-10 ноября в Ростове-на-Дону. Она собрала более 200 ученых и экспертов, которые обсуждают экологические проблемы новых регионов, в том числе последствия разрушения Каховской ГЭС и повышение уровня солености Азовского моря. Докучаевская конференция проходит благодаря программе направления в ЛНР и ДНР, Запорожскую и Херсонскую области экологических гуманитарных миссий на 2023-2025 годы. В программе предусмотрено 50 различных мероприятий, которые нацелены на формирование бережного отношения к окружающей среде, экологическое воспитание и просвещение.