В Китае вырастили обезьяну из двух культур разнородных клеток

ТАСС, 9 ноября. Китайские молекулярные биологи впервые успешно вырастили так называемую "химерную" разновидность макак-крабоедов, чей зародыш состоял из двух разнородных наборов стволовых клеток, часть из которых была предварительно генетически модифицирована. Описание эксперимента было опубликовано исследователями в статье в научном журнале Cell.

"Мы решили одну из самых амбициозных задач в нашей области науки. Собранные нами данные не только повлияют на наше понимание того, как работают незрелые стволовые клетки в организме приматов, но и позволят нам решать многие практические задачи. В их числе - создание новых методов генной инженерии и сохранение вымирающих видов животных", - заявил научный сотрудник Института нейронаук CEBSIT в Шанхае (Китай) Лю Чжэнь, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Ученые впервые смогли создать химерную разновидность примата, используя для этого два набора так называемых плюрипотентных стволовых клеток. Так ученые называют особый подтип стволовых клеток, наиболее близких по своим свойствам к тем тельцам, которые возникают внутри эмбриона на первых фазах его развития. Как и их эмбриональные аналоги, эти стволовые клетки в теории способны превращаться в любые ткани и органы тела.

Китайские биологи впервые проверили эту идею на практике, для чего ученые вырастили девять разных линий стволовых клеток макак-крабоедов (Macaca fascicularis) и встроили в их ДНК набор генов, заставлявший эти клетки вырабатывать флуоресцентное свечение. Затем исследователи ввели эти клетки внутрь семидневных зародышей, выращенных из эмбриональных стволовых клеток других особей этого вида приматов, и имплантировали их в организм нескольких суррогатных матерей.

Последующие наблюдения и опыты помогли ученым выработать такой протокол выращивания, активации и введения стволовых клеток, который привел к успешному встраиванию этих телец в зародышевые ткани. В результате этого ученые получили шесть здоровых "химерных" детенышей макак-крабоедов, чьи ткани тела примерно на 67% состояли из светящихся потомков модифицированных стволовых клеток.

Подобные клетки, как отмечают Лю Чжэнь и его коллеги, присутствовали во всех 26 тканях тела юных обезьян, которые исследователям удалось изучить. Это говорит о том, что плюрипотентные стволовые клетки действительно способны превращаться в любые взрослые ткани тела приматов. Этим можно пользоваться для выращивания подопытных животных с уникальными изменениями в структуре ДНК клеток отдельных органов тела, а также для спасения редких и вымирающих видов животных, которые испытывают сложности с продолжением рода.

О химерных организмах

Химеры представляют собой живые организмы, состоящие из разнородного набора клеток, источником которых могут выступать как разные особи одного и того же вида живых существ, так и представители разных видов. Первые искусственные химеры были созданы учеными еще полвека назад и до недавнего времени они использовались для изучения процессов развития млекопитающих и других представителей мира животных.