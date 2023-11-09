Выявлены 187 ранее не известных мутаций, связанных с раком простаты

ТАСС, 9 ноября. Международный коллектив генетиков выявил 187 ранее неизвестных мутаций, чье появление способствует развитию рака простаты, что на 70% увеличило число известных человечеству вариаций в структуре генов, связанных с развитием такой формы злокачественных опухолей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба медшколы Университета Южной Калифорнии (USC).

"Крупному международному консорциуму с участием ученых из 26 стран мира удалось подготовить пока самый масштабный каталог мутаций, связанных с развитием рака простаты. Он включает в себя набор из 187 ранее неизвестных вариаций в структуре генов, способствующих появлению данной формы злокачественных новообразований", - говорится в сообщении.

Открытие было совершено научным коллективом под руководством профессора Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе (США) Кристофера Хаймана в рамках масштабного международного проекта, нацеленного на изучение генетических механизмов развития рака простаты среди мужчин всех рас и этнических принадлежностей.

В общей сложности ученым удалось собрать и расшифровать структуру генома 950 тыс. мужчин, проживающих как в странах первого мира, так и в развивающихся государствах Африки и Азии. Примерно 156,3 тыс. из них были носителями различных форм рака простаты, тогда как остальные 788 тыс. вошли в контрольную группу.

Исследователи сопоставили наборы мелких мутаций в геномах этих мужчин, что помогло им выявить в общей сложности 451 участок ДНК, изменения в чьей структуре так или иначе влияли на вероятность развития рака простаты. Сразу 187 этих мутаций ранее не были известны биологам, а точное положение 150 уже известных вариаций генов ученым удалось уточнить по сравнению с результатами прошлых исследований.

Как отмечают Хайман и его коллеги, включение большого числа выходцев из Африки в число участников исследования помогло им выявить более десяти мутаций, уникальных для мужчин африканского происхождения. Их открытие приблизило ученых к раскрытию причин того, почему рак простаты примерно в 1,7 раза чаще выявляется у чернокожих мужчин, чем у мужчин европейского происхождения.

О раке простаты

По текущим оценкам Всемирного фонда изучения рака (WCRF), злокачественные опухоли простаты являются вторым по распространенности видом рака. Каждый год они поражают около 1,2 миллиона мужчин и уносят жизни примерно 360 тысяч человек. Как правило, рак простаты поражает пожилых мужчин, для которых он является первой причиной смертей, связанных с появлением опухолей.

Как правило, в большинстве случаев рак простаты развивается достаточно медленно, что позволяет медикам обнаружить его еще до образования метастаз и удалить с небольшим риском для пациента. Тем не менее в некоторых случаях возникают особо агрессивные опухоли, чей рост нельзя подавить, используя ингибиторы тестостерона и прочие лекарства. Это побуждает ученых искать новые методы диагностики и оценки агрессивности рака простаты.