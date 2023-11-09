Новый российский аэродром Зенит в Антарктиде принял первый международный рейс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Новый аэродром Зенит на российской антарктической станции "Прогресс" принял первый международный рейс, организованный южноафриканской ALCI-UAL. Самолет доставил из Кейптауна ученых и полярников из Индии, Китая, России и ЮАР, сообщили журналистам в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

"Посадку самолета обеспечивали специалисты Российской антарктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Из аэропорта Кейптауна до станции "Прогресс" авиалайнер Ил-76 преодолел расстояние 5 300 км за 6,5 часа. На борту воздушного судна в Антарктиду доставлены 42 пассажира и грузы для российских и индийских станций", - рассказали в пресс-службе.

Прибывший на Зенит борт Ил-76ВД-90 принадлежит российской компании "Волга-Днепр". Посадку международного рейса с зарубежными учеными на месте обеспечивали специалисты Российской антарктической экспедиции ААНИИ. В целом в сезоне 2023-2024 годов запланировано шесть авиарейсов самолетов Ил-76 для доставки полярников из разных стран и необходимых грузов. Сам новейший аэродром был введен в эксплуатацию в 2022 году.

"Авиационный комплекс "Зенит" может стать важным звеном для развития международного сотрудничества и международных авиаперевозок. Место его расположения является важным логистическим центром не только для России, но и для других стран. В частности, неподалеку от нашей взлетно-посадочной полосы расположены научные станции Индии, Китая и Австралии. <…> Развитие нового воздушного направления может существенно расширить логистические возможности экспедиционных программ этих государств и увеличить количество научных исследований в этом районе", - отметил директор ААНИИ Александр Макаров.

В конце октября в Антарктиде также начала работу посадочная площадка на станции Новолазаревская. В соответствии с международной корпоративной авиационной программой DROMLAN (соглашение о сотрудничестве стран, которые имеют исследовательские станции в Восточной Антарктиде) в этом сезоне авиационный центр обеспечит прием и посадку 11 международных авиарейсов для доставки и вывоза российских и зарубежных участников сезонных работ в Антарктику. Использовать возможности аэродрома могут 11 стран - членов программы DROMLAN - Бельгия, Великобритания, Германия, Индия, Россия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция, ЮАР и Япония. Ожидаются также рейсы других государств.

Об институте

Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) - ведущий мировой научный центр по исследованию полярных областей Земли. Институт проводит весь цикл работ в высоких широтах в интересах Российской Федерации и коммерческих компаний. Научные подразделения института занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями климата, процессов в атмосфере, ближнем космосе, морской среде и ледяном покрове. ААНИИ является государственным оператором для организации и осуществления деятельности в Арктике и Антарктике.