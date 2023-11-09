Петербургский филиал ВШЭ открыл зеркальную лабораторию с вузом Малайзии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Петербургский филиал Высшей школы экономики и Технологический университет Малайзии запустили зеркальную лабораторию в сфере социального предпринимательства. Планируется, что лаборатория станет платформой для совместных исследований, развития программ поддержки и издания пособий, сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ.

"Это первая зеркальная лаборатория, которая создается в Вышке в международном формате. Питерская Вышка стала первопроходцем в этом направлении: до этого зеркальные лаборатории создавались только совместно с российскими университетами. Формат международных зеркальных лабораторий оказался понятным и принятым нашими международными партнерами. Он позволяет очень быстро институционализировать совместные исследования. В ближайшем будущем планируем открыть с нашими партнерами из АТР еще две зеркальные лаборатории - по экономике и по социологии", - привели в пресс-службе слова директора НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург Анны Тышецкой.

В рамках лаборатории создадут специальные центры экспертизы, она станет платформой для проведения исследований и развития программ поддержки для социальных предпринимателей. Также планируется разработать справочник с лучшими практиками, издать пособия на английском и русском языках. Важным направлением работы будет взаимодействие с государственными учреждениями, неправительственными организациями, корпорациями и общественными организациями.

По данным пресс-службы, договор о создании лаборатории был подписан на заседании российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в Куала-Лумпуре. Подписи под документом поставили директор НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург Анна Тышецкая и проректор UTM по науке и инновациям Росли Ильяс. Памятное свидетельство о запуске лаборатории подписали сопредседатели комиссии - министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и министр высшего образования Малайзии Мохамед Халед Нордин.