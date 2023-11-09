Нижегородский НОЦ направит более 71 млн рублей на поддержку 12 научных проектов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноября. /ТАСС/. Научно-образовательный центр (НОЦ) Нижегородской области направит 71 млн рублей на поддержку научно-технологических проектов, среди которых - разработка датчиков для БПЛА и прототипа системы беспилотного управления специальной техникой, сообщили в пресс-службе губернатора Глеба Никитина.

"Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) подвел итоги грантового конкурса научно-технологических проектов. Поддержку получат авторы 12 проектов на сумму более 71 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам главы региона, на грантовый конкурс научно-образовательного центра всегда поступает много качественных и серьезных заявок, что говорит о востребованности этой меры поддержки и высоком потенциале инновационных разработок и технологий нижегородских организаций. "Наш центр стал одним из первых, созданных в рамках национального проекта "Наука и университеты", который реализуется по решению президента России Владимира Путина. Сегодня НОЦ продолжает свое развитие, дает возможности для взаимодействия науки, образования и бизнеса", - приводятся в сообщении слова Никитина.

На грантовый конкурс инновационных научных проектов было представлено 45 заявок от организаций-участников НОЦ по таким направлениям деятельности, как инновационные производства, компоненты и материалы, интеллектуальные транспортные системы, высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение, передовые цифровые технологии, а также экология и развитие агропромышленного комплекса.

Среди победителей - проекты по разработке прототипа системы беспилотного управления специальной техникой, разработке датчиков для БПЛА, организации производства и продвижения системы автоматизированного мониторинга и контроля выбросов в атмосферу и другие.

В создании некоторых разработок активно участвовали университетские команды, отметил замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян. При конкурсном отборе оценивались инновационность проектов, их актуальность, опыт команды. Важным критерием стала степень влияния проектов на социально-экономическое развитие региона.