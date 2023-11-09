Палеонтологи раскрыли тонкости диеты мозазавров по отметинам на их зубах

ТАСС, 9 ноября. Ученые раскрыли диеты пяти видов мозазавров, живших в одно и то же время в мелководных морях в конце мезозойской эры на территории современной Европы. Они обнаружили, что пищевые предпочтения этих гигантских морских ящеров очень различались, что могло снижать межвидовую конкуренцию. В этом отношении они оказались похожими на современных крокодилов, живущих в одной и той же среде, сообщила в четверг пресс-служба Утрехтского университета. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

"Мы обнаружили, что диеты более мелких и наиболее крупных видов мозазавров заметно отличались друг от друга, так же как и диеты разных крупных видов. В частности, мозазавры вида Prognathodon с большими коническими зубами должны были поедать на удивление много моллюсков, а другой вид, Plioplatecarpus - с узкими, острыми и сильно потертыми зубами - возможно, предпочитали рыбу с особо прочной чешуей", - рассказала научный сотрудник Утрехтского университета в Нидерландах Фемке Холверда, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Мозазавры были одними из самых крупных морских хищников конца мезозойской эры. Они были внешне похожи на гигантских крокодилов или морских угрей, при этом самые крупные мозазавры достигали 17 м в длину и могли весить десятки тонн. Ученых давно интересует, какой пищей питались эти ящеры и насколько острой была конкуренция между разными видами мозазавров.

Холверда и ее коллеги проанализировали структуры микротрещин на поверхности зубов этих древних морских хищников. Как объясняют ученые, характер повреждений зубов отражает то, какой пищей питались их владельцы на протяжении значительной части или даже всей своей жизни.

Исследователям удалось получить подобные сведения для пяти видов крупных и мелких мозазавров, чьи останки были найдены в отложениях конца мелового периода, которые сформировались в Европе около 70-66 млн лет назад. Проведенный учеными анализ показал, что все эти разновидности морских ящеров питались по-разному - рыбой, моллюсками и другими беспозвоночными, благодаря чему их экологические ниши почти не пересекались.

В этом отношении древние мозазавры оказались очень похожи на современных крокодилов, кайманов и гариалов. Некоторые их виды живут в одних и тех же водоемах, схожи по размерам, но при этом питаются разной пищей. Как предполагают ученые, подобное разграничение рационов позволяло многим видам мозазавров меньше конкурировать друг с другом и уживаться в довольно ограниченном водном пространстве.