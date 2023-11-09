Президент РАН заявил о планах отменить категорийность НИИ к концу 2023 года

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) вместе с Минобрнауки РФ планируют до конца 2023 года добиться отмены существующего деления научных институтов на три категории. Об этом сообщил президент РАН Геннадий Красников на заседании комитета Государственной думы по науке и высшему образованию.

"Уже согласовали с [министром науки и высшего образования РФ Валерием] Фальковым <...> до конца года отменить категорийность институтов, которая на сегодняшний день мешает институтам развиваться", - отметил Красников.

"Оценка [институтов по категориям] была в 2018 году, очень много всего изменилось, а у нас по положению институты второй и третьей категорий не могут даже претендовать, заявки писать на новое оборудование для исследований. Только институты первой категории. И тем самым мы не создаем возможности развития", - рассказал Красников ТАСС после заседания.

Решение по отмене категорийности будет принимать правительство РФ, уточнил глава РАН.

Деление академических институтов на три категории существует со времен СССР, от этого зависит финансирование и экономическое положение института. Последний раз категории были присвоены в 2018 году. Как отметил Красников, за прошедшее время, и особенно за последние два года, в отечественной науке произошли большие изменения, в том числе по части востребованности исследований, у многих институтов сменилась тематика.

Не категории, но рейтинги

На смену категорийности, как сообщил академик Красников, придет рейтингование как самих институтов, так и научных тем на предмет их востребованности

"Мы планируем, что будет рейтингование институтов, для того, чтобы коллективы знали, где они находятся. Не для того, чтобы по ним решения принимать, а для того, чтобы они чувствовали, что есть возможность для повышения. Экономически это никак не будет связано. <...> Там будет целый комплекс показателей, в том числе публикационная активность, научный потенциал, сколько они привлекают дополнительного финансирования", - рассказал глава РАН.

Рейтингование научных тем планируется ввести в начале 2024 года, рейтингование институтов - ближе к концу года, сообщил Красников.