В Обнинске разработали наноразмерное покрытие для стекол самолетов

КАЛУГА, 9 ноября. /ТАСС/. Ученые Обнинского научно-производственного предприятия "Технология" им. А. Г. Ромашина (ОНПП "Технология" им А. Г. Ромашина) в Калужской области создали уникальное оптическое покрытие и технологию его нанесения на остекление кабин пилотов. Оно в 500 раз тоньше человеческого волоса и 250 раз снижает электромагнитное воздействие, у разработки нет аналогов в России, сообщили в пресс-службе Агентства регионального развития.

"Ученые ОНПП "Технология" создали оптическое покрытие и способ его нанесения на остекление кабины самолета. Разработке нет равных в России", - говорится в сообщении.

Уникальное покрытие применяется для кабин пилотов. Разработка обладает уникальными характеристиками, покрытие защищает пилотов от агрессивных факторов - солнца, излучения бортового оборудования. При этом стекло прозрачно.

Покрытие в 500 раз тоньше человеческого волоса, оно снижает электромагнитное воздействие в 250 раз. Напыление тончайшей пленки происходит в вакуумной установке, что обеспечивает высокое качество наноразмерной металлооптической композиции.