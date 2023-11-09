Смешанные леса поглощают на 70% больше углерода, чем монокультурные

ТАСС, 9 ноября. Международный коллектив ученых пришел к выводу, что монокультурные лесные посадки поглощают примерно на 70% меньше углекислого газа, чем это делают природные леса. Выводы ученых были опубликованы в четверг в журнале Frontiers in Forests and Global Change.
"Мы показали, что леса с высоким уровнем видового разнообразия растений способны фиксировать до 70% больше углекислого газа, чем это делают монокультурные лесопосадки. Особенно сильно масса запасаемого углерода вырастает при переходе от монокультурных посадок к смешанным посадкам на базе четырех видов деревьев", - пояснила научный сотрудник Оксфордского университета Эмили Уорнер, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
По словам авторов, монокультурные посадки быстрорастущих видов деревьев - один из основных инструментов по изъятию излишков парниковых газов из атмосферы Земли, особенно это касается тропических регионов. Исследователи заинтересовались, существуют ли различия в объемах поглощаемого СО2 между подобными посадками и природными лесами, а также их рукотворными аналогами с высоким уровнем видового разнообразия.
Для получения подобных сведений ученые проанализировали и объединили результаты свыше 11,3 тыс. исследований, в которых сравнивались 79 пар лесопосадок и природных лесов в 21 регионе мира. Исследователи изучили, как много парниковых газов поглощали и выделяли эти леса, а такде определили среднюю скорость роста и появления новых растений в них.
Проведенный анализ показал, что монокультурные посадки фиксировали в среднем на 70% меньше углекислого газа, чем природные леса и лесопосадки с большим числом видов деревьев. Причем эта разница доходит до 77% для популярных коммерческих видов деревьев, наиболее часто используемых при высадке лесов. Авторы работы при этом обнаружили, что расширение разнообразия посадок всего до четырех видов деревьев позволяет повысить скорость фиксации СО2 примерно в четыре раза.
Подобные результаты, как считают Уорнер и ее коллеги, говорят о том, что планы по использованию монокультурных лесопосадок для борьбы с изменением климата следует скорректировать и использовать для этого более сложные по составу посадки. В частности, использование даже всего двух видов деревьев при организации лесопосадок позволит повысить эффективность запасания углерода на 35%, что значительно ускорит изъятие СО2 из атмосферы, подытожили ученые.