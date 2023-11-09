Смешанные леса поглощают на 70% больше углерода, чем монокультурные

"Мы показали, что леса с высоким уровнем видового разнообразия растений способны фиксировать до 70% больше углекислого газа, чем это делают монокультурные лесопосадки. Особенно сильно масса запасаемого углерода вырастает при переходе от монокультурных посадок к смешанным посадкам на базе четырех видов деревьев", - пояснила научный сотрудник Оксфордского университета Эмили Уорнер, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

ТАСС, 9 ноября. Международный коллектив ученых пришел к выводу, что монокультурные лесные посадки поглощают примерно на 70% меньше углекислого газа, чем это делают природные леса. Выводы ученых были опубликованы в четверг в журнале Frontiers in Forests and Global Change .

По словам авторов, монокультурные посадки быстрорастущих видов деревьев - один из основных инструментов по изъятию излишков парниковых газов из атмосферы Земли, особенно это касается тропических регионов. Исследователи заинтересовались, существуют ли различия в объемах поглощаемого СО 2 между подобными посадками и природными лесами, а также их рукотворными аналогами с высоким уровнем видового разнообразия.

Для получения подобных сведений ученые проанализировали и объединили результаты свыше 11,3 тыс. исследований, в которых сравнивались 79 пар лесопосадок и природных лесов в 21 регионе мира. Исследователи изучили, как много парниковых газов поглощали и выделяли эти леса, а такде определили среднюю скорость роста и появления новых растений в них.

Проведенный анализ показал, что монокультурные посадки фиксировали в среднем на 70% меньше углекислого газа, чем природные леса и лесопосадки с большим числом видов деревьев. Причем эта разница доходит до 77% для популярных коммерческих видов деревьев, наиболее часто используемых при высадке лесов. Авторы работы при этом обнаружили, что расширение разнообразия посадок всего до четырех видов деревьев позволяет повысить скорость фиксации СО 2 примерно в четыре раза.