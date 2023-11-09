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Ученые Росатома впервые применили лазерный комплекс для ликвидации нефтеразливов

По словам гендиректора ГНЦ РФ ТРИНИТИ Кирилла Ильина, проведенные испытания показали, что применение лазерных технологий для удаления нефтяной пленки на поверхности воды может стать перспективным методом ликвидации аварийных разливов в Арктике

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Ученые Росатома впервые испытали мобильный лазер для очистки водной поверхности от нефти. Как сообщает пресс-служба научного дивизиона госкорпорации, результаты испытаний доказали, что уникальный лазерный комплекс позволяет дистанционно, эффективно и быстро ликвидировать аварийные разливы нефтепродуктов.

Эксперимент проводился в акватории Охотского моря у побережья острова Сахалин. Для выжигания нефтяного пятна использовалась лазерная установка, разработанная в Троицком институте инновационных и термоядерных исследований (АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ", входит в госкорпорацию "Росатом"). В ходе испытаний мобильный лазерный комплекс разместили на палубе грузового судна. Чтобы исключить попадание горючих веществ в воду, для имитации нефтеразлива экспериментаторы построили специальную конструкцию - плот с закрепленными на нем листами пеноплекса, покрытый сверху листами рубероида. На рубероид нанесли слой специальной смеси повышенной вязкости из сырой нефти и битума, чтобы исключить возможность ее вытекания и попадания в море. Специалисты института подожгли лазером горючую смеси на плоту с расстояния около 300 м.

"Проведенные испытания показали, что применение лазерных технологий для удаления нефтяной пленки на поверхности воды может стать перспективным методом ликвидации аварийных разливов в Арктике, где из-за низких температур невозможно использовать биологические методы, а работе нефтесборщиков мешает лед. Отечественный лазер позволит проводить работы по очистке безопасно и оперативно", - уверен генеральный директор ГНЦ РФ ТРИНИТИ Кирилл Ильин, чьи слова приводятся в сообщении.

После завершения испытаний специалисты института планируют построить опытный образец лазерного комплекса, который будет размещен на палубе судна, работающего на Северном морском пути.

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