Ученые Росатома впервые применили лазерный комплекс для ликвидации нефтеразливов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Ученые Росатома впервые испытали мобильный лазер для очистки водной поверхности от нефти. Как сообщает пресс-служба научного дивизиона госкорпорации, результаты испытаний доказали, что уникальный лазерный комплекс позволяет дистанционно, эффективно и быстро ликвидировать аварийные разливы нефтепродуктов.

Эксперимент проводился в акватории Охотского моря у побережья острова Сахалин. Для выжигания нефтяного пятна использовалась лазерная установка, разработанная в Троицком институте инновационных и термоядерных исследований (АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ", входит в госкорпорацию "Росатом"). В ходе испытаний мобильный лазерный комплекс разместили на палубе грузового судна. Чтобы исключить попадание горючих веществ в воду, для имитации нефтеразлива экспериментаторы построили специальную конструкцию - плот с закрепленными на нем листами пеноплекса, покрытый сверху листами рубероида. На рубероид нанесли слой специальной смеси повышенной вязкости из сырой нефти и битума, чтобы исключить возможность ее вытекания и попадания в море. Специалисты института подожгли лазером горючую смеси на плоту с расстояния около 300 м.

"Проведенные испытания показали, что применение лазерных технологий для удаления нефтяной пленки на поверхности воды может стать перспективным методом ликвидации аварийных разливов в Арктике, где из-за низких температур невозможно использовать биологические методы, а работе нефтесборщиков мешает лед. Отечественный лазер позволит проводить работы по очистке безопасно и оперативно", - уверен генеральный директор ГНЦ РФ ТРИНИТИ Кирилл Ильин, чьи слова приводятся в сообщении.

После завершения испытаний специалисты института планируют построить опытный образец лазерного комплекса, который будет размещен на палубе судна, работающего на Северном морском пути.