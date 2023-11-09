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В России научились определять место происхождения винограда в вине

Технология позволит узнать, из какой деревни виноград и вино, сообщил директор НИИ "Магарач" Владимир Лиховской
© Александр Река/ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российские исследователи разработали метод анализа вина, позволяющий определить место произрастания винограда в его составе. Об этом на II Российском винодельческом форуме сообщил директор Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач" РАН (Республика Крым) Владимир Лиховской.

"Мы нашли технологию <...>, которая будет определять, из какой деревни этот виноград и вино", - уточнил Лиховской.

"Пока не будем раскрывать ее, чтобы у нас эту идею никто не украл", - добавил он.

Институт виноградарства и виноделия "Магарач" был создан по указу Николая I в 1828 году для развития садоводства виноделия. Сегодня научный центр занимается всеми этапами создания вин - от выращивания винограда до производства продукции. В 2022 году он начал продажу выращенных в собственном питомнике саженцев винограда.

В фонде института числятся 892 штамма микроорганизмов. Коллекция обеспечивает отрасль ценными штаммами винных дрожжей.

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