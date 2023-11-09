Ученые считают, что пожилые люди нереалистично оценивают проблемы со своей речью

ТАСС, 9 ноября. Российские ученые впервые изучили соотношение субъективных жалоб о нарушении речевых функций пожилых людей с их объективным состоянием. Эти наблюдения указали на то, что ощущения пациентов в возрасте редко корректно соотносятся с реальностью, сообщила в четверг пресс-служба НИУ ВШЭ.
"Субъективные жалобы на речь оказались статистически связаны лишь с половиной показателей по речевым заданиям, в том числе со скоростью называния слов и правильным пониманием предложений. Другая же половина показателей - правильность называния слов и скорость чтения предложений - не была статистически связана с выраженностью жалоб на речь. Таким образом, субъективные жалобы лишь умеренно связаны с реальными показателями когнитивных функций", - говорится в сообщении.
К такому выводу пришла группа исследователей из НИУ ВШЭ и Психиатрической клинической больницы №1 в Москве под руководством заместителя директора Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Светланы Малютиной. Ученые совершили это открытие в ходе изучения состояний речевых функций и субъективных жалоб 163 россиян в возрасте от 55 до 93 лет, у которых ранее был выявлены небольшие снижения в когнитивных функциях.
В рамках этих наблюдений ученые детально изучили речевые функции участников опытов, а также попросили пожилых людей пройти опрос и рассказать им о том, какие проблемы с речью и памятью они в последнее время испытывают. После этого ученые сопоставили результаты объективных замеров и данные, полученные в ходе опросов, что позволило им оценить корректность жалоб пожилых людей.
Проведенные расчеты показали, что субъективные жалобы пожилых людей на речь достаточно редко соотносились с реальностью. Как предполагают ученые, это связано с тем, что на оценку собственных когнитивных функций влияет множество побочных факторов, таких как эмоциональное состояние и личностные черты, в том числе склонность к тревожности или спокойствию.
При этом исследователи обнаружили, что пожилые люди, имеющие реальные проблемы с речью, значительно чаще жаловались на нарушения речевых функций, чем на проблемы с памятью, причем это происходило даже в тех случаях, когда они неверно оценивали глубину проблем с речью. Эту закономерность можно использовать для проведения скрининга и подбора терапии для пожилых людей с речевыми нарушениями, подытожили исследователи.