Ученые считают, что пожилые люди нереалистично оценивают проблемы со своей речью

ТАСС, 9 ноября. Российские ученые впервые изучили соотношение субъективных жалоб о нарушении речевых функций пожилых людей с их объективным состоянием. Эти наблюдения указали на то, что ощущения пациентов в возрасте редко корректно соотносятся с реальностью, сообщила в четверг пресс-служба НИУ ВШЭ.

"Субъективные жалобы на речь оказались статистически связаны лишь с половиной показателей по речевым заданиям, в том числе со скоростью называния слов и правильным пониманием предложений. Другая же половина показателей - правильность называния слов и скорость чтения предложений - не была статистически связана с выраженностью жалоб на речь. Таким образом, субъективные жалобы лишь умеренно связаны с реальными показателями когнитивных функций", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришла группа исследователей из НИУ ВШЭ и Психиатрической клинической больницы №1 в Москве под руководством заместителя директора Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Светланы Малютиной. Ученые совершили это открытие в ходе изучения состояний речевых функций и субъективных жалоб 163 россиян в возрасте от 55 до 93 лет, у которых ранее был выявлены небольшие снижения в когнитивных функциях.