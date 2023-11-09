Ученые ТГУ создают искусственное торфяное болото для захвата парниковых газов

ТОМСК, 9 ноября. /ТАСС/. Первое в мире рукотворное торфяное болото начали создавать ученые Томского государственного университета (ТГУ) на карбоновом полигоне в Томской области. Это позволит "консервировать" больше углерода, сдерживая тем самым дальнейшее глобальное потепление, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

По словам ученых, современная биосфера не справляется с тем количеством парниковых газов, которые выделяют производства по всему миру. Создание способов искусственного "консервирования" углерода очень затратно, а единственным природным ландшафтом, захоранивающим углерод, сейчас являются торфяные болота, которые естественным образом поглощают огромное количество парниковых газов.

"Процессы осушения болот, которые имели место в ХХ веке и были особенно распространены в Европе, оказались ошибкой. Со временем стало совершенно очевидно, что человек не только не должен уничтожать болота, но, наоборот, должен их оберегать и даже помогать природным процессам заболачивания. Эта идея лежит в основе нашего проекта по созданию центров заболачивания. Мы ничего не изобретаем, мы лишь воспроизводим и ускоряем те процессы, которые наблюдаем в природе, а именно процессы суходольного заболачивания лесов", - приводятся слова доцента Биологического института ТГУ Ирины Волковой.

Это первый опыт в мире, когда болото создадут рукотворно. Для создания нового болота ученые используют леса с деревьями, не представляющими особой ценности или труднодоступные для вывоза. Туда поместят небольшие кусочки сфагновых мхов, взятых на Васюганском болоте, и обеспечат им условия для разрастания. Несколько очагов заболачивания в итоге увеличатся, сомкнутся и рукотворное болото продолжить развиваться по принципам, заложенным природой.

Как пояснила ТАСС Волкова, ученые заложили около 10 очагов с разными видами мхов и на локациях с разными условиями, чтобы посмотреть, где процесс заболачивания будет идти быстрее. При этом отъем небольшого объема моховой дернины и подстилающего торфа из верховых болот не принесет им вреда. Места изъятия становятся мочажинами или озерками - то есть естественными элементами верховых болот. Новое болото также может стать "активом" страны в торговле международными углеродными квотами, что принесет экономическую выгоду, добавила исследовательница.

О пользе болот

"Болота ценны не только как природные ловушки углерода, но и как резервуары и очистители пресных вод, стабилизаторы стока рек, источники кислорода, дикоросов для населения. Из-за специфики болотной растительности вода из болота уходит не сразу, а постепенно. Поэтому болота сглаживают пики паводков в реках, что тоже является очень важной экосистемной услугой человечеству. Если бы не было болот, то в период таяния снега выброс воды происходил бы залпами - но болота подобно губке втягивают воду и постепенно ее отдают. С другой стороны, во время жары они осуществляют обратный процесс - отдают воду порциями и смягчают засуху", - сказано в сообщении.