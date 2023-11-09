Затмение Венеры Луной будет частично видно в России днем 9 ноября

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Покрытие Венеры Луной произойдет в четверг с 13:02 до 14:15 мск и будет доступно для наблюдений в западной части России, сообщила пресс-служба Московского планетария. В столице им может помешать облачная погода.

Осенью Венера особенно хорошо видна на небе, так как восходит задолго до рассвета и поднимается высоко над горизонтом. В день затмения она будет иметь форму полудиска.

"Покрытие Венеры Луной будет видно из западной части России, Европы, Африки и Азии, а также с территорий Шпицбергена и Гренландии. Для разных мест наблюдений (географических координат) время покрытия разное", - уточнили в планетарии.

В российской столице явление можно будет наблюдать с 13:02 до 14:15 мск над западным горизонтом на небольшой высоте - 9,5 градуса. Спутник Земли и Венера будут видны невооруженным глазом, но для лучших условий можно использовать телескоп или бинокль.

"Луна в день покрытия находится в фазе, близкой к новолунию, которое произойдет 13 ноября. Во время затмения мы увидим, как тонкий месяц убывающей Луны постепенно закроет яркую Венеру. Она исчезнет за освещенным (восточным) краем Луны, а спустя час с небольшим, вновь появится уже из-за неосвещенного (западного) края", - пояснили астрономы.

Согласно данным на сайте Росгидромета, в Москве 9 ноября ожидается облачная погода, что может затруднить наблюдения затмения.