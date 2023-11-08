Церемония вручения премии ЮНЕСКО имени Менделеева пройдет в Москве в декабре

ПАРИЖ, 8 ноября. /ТАСС/. Вторая церемония вручения премии имени Д. Менделеева за научные достижения, учрежденной Россией и ЮНЕСКО, пройдет в Москве в декабре 2023 года. Об этом заявил на 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО глава российской делегации, замглавы МИД РФ Алексей Панкин.

"С целью создания дополнительных стимулов для талантливых ученых и поддержки прорывных научных достижений, нами инициирована - и мы ее финансируем - крупнейшая премия России и ЮНЕСКО в области фундаментальных наук имени Дмитрия Менделеева. Вторая церемония вручения состоится в декабре этого года в Москве", - сказал он.

Премия была учреждена в 2019 году в целях содействия научному прогрессу, популяризации естественных наук и развитию международного сотрудничества. Она вручается двум представителям естественно-научного сообщества в знак признания их выдающихся открытий, прорывных инноваций, а также активных усилий в деле популяризации фундаментальных наук. Первая церемония вручения состоялась в 2021 году в штаб-квартире ЮНЕСКО.

Глава российской делегации отметил готовность России сотрудничать в рамках международной организации в различных областях науки. Он указал на возможность развития существующей рекомендации об этических аспектах искусственного интеллекта ЮНЕСКО на основе принятого в России Кодекса этики в сфере ИИ, "к которому уже присоединились почти 250 государственных и частных структур из 17 стран". "Отечественные эксперты готовы принимать участие в разработке новой рекомендации по этичному использованию нейротехнологий", - добавил он.

Также Панкин напомнил, что в рамках учрежденной при поддержке российской компании "Фосагро" программы ЮНЕСКО "Зеленая химия для жизни" недавно уже в седьмой раз были распределены исследовательские гранты для молодых ученых из разных стран мира.