Экологи увидели угрозу вымирания почти для 19% видов флоры и фауны Европы

ТАСС, 8 ноября. Зарубежные экологи изучили состояние 14,6 тыс. видов европейской флоры и фауны, входящих в Красную книгу, и пришли к выводу, что 19% этих видов находится под угрозой вымирания, что в особенности характерно для растений (27%) и беспозвоночных (24%). Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале PLoS One.

"Проведенный нами анализ состояния популяций свыше 14,6 тыс. видов европейской флоры и фауны, внесенной в Красную книгу, указывает на то, что сразу 19% этих животных и растений находится под угрозой вымирания, в том числе 27% видов растений, 24% видов беспозвоночных и 18% видов позвоночных животных", - говорится в исследовании. К такому выводу пришел международный коллектив экологов под руководством куратора Национального музея естественной истории Люксембурга Акселя Хохкирша.

Объединение результатов наблюдений за отдельными группами растений и животных показало, что за последние несколько десятилетий 50 видов европейской флоры и фауны полностью исчезло из дикой природы, а еще 75 видов считаются предположительно вымершими. При этом общая доля видов, которым угрожает вымирание в ближайшей или среднесрочной перспективе, составляет 19% от общего числа растений и животных, входящих в Красную книгу.

По словам исследователей, больше всего эта угроза затрагивает флору и фауну в высокогорных регионах Европы, в том числе на территории Балканских и Альпийских гор, где сосредоточены одни из самых больших очагов видового разнообразия животных и растений на субконтиненте. Их ускоренное исчезновение связано по большей части с усилением природопользования, тогда как изменение климата играет второстепенную роль в этих процессах.

При этом ученые отмечают, что больше половины изученных ими исчезающих видов флоры и фауны, порядка 2,1 тыс. представителей мира растений и животных, встречается только на территории Европы. Это нужно учитывать при проработке будущих мер, нацеленных на сохранение биологического разнообразия субконтинента и защиту популяций животных от воздействия различных антропогенных факторов.