Путин поручил кабмину обеспечить до 2030 года создание научного центра на острове Русском

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить завершение мероприятий по созданию инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ), источника синхронного излучения и второй очереди кампуса Дальневосточного федерального университета до 2030 года на острове Русский Приморского края. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Обеспечить завершение мероприятий по созданию до 2030 года на острове Русский: инновационного научно-технологического центра, источника синхротронного излучения, второй очереди кампуса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Дальневосточный федеральный университет", - сказано в документе.

Доклад об этом необходимо подготовить до 1 июля 2024 года и далее - один раз в год.

Пилотная площадка инновационного центра, как ранее сообщала генеральный директор Фонда развития ИНТЦ "Русский" Елена Харисова, будет введена в эксплуатацию до конца 2024 года, что обеспечит ускоренный режим разработки и внедрения в производство отечественных технологий на замену отдельных импортных компонентов для критически важных отраслей Дальнего Востока.

Ранее правительственная комиссия по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока одобрила проекты строительства двух инвестпроектов в границах ТОР "Приморье" на территории острова Русский: многофункционального административно-делового комплекса, а также многофункционального комплекса с апарт-отелем и инфраструктурой для продвижения разработок в сфере высоких технологий.

За 2022 год количество крупных компаний, переехавших из-за рубежа в специальный административный режим (САР) на Русском, достигло 20, а общий объем их активов превысил 2,7 трлн рублей. Режим САР функционирует не только на острове Русский, но и на острове Октябрьский (Калининградская область) с августа 2018 года. Цель таких районов - создать условия для привлечения зарубежного бизнеса и инвестиций, в том числе с российскими "корнями", из иностранных юрисдикций.