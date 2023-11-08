Умер член-корреспондент РАМН Владимир Самойлов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Доктор медицинских наук, автор более 450 научных публикаций, 8 докторских и 24 кандидатских диссертаций, член-корреспондент РАМН Владимир Самойлов умер в возрасте 82 лет в Петербурге. Об этом сообщил в Telegram-канале вице-губернатор города Олег Эргашев.

"Ушел из жизни выдающийся ученый, член-корреспондент РАМН, доктор медицинских наук, генерал-майор медицинской службы в запасе, заслуженный деятель науки РФ, профессор ВМА им. С.М. Кирова Владимир Самойлов. Выражаю соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Олеговича", - написал он.

Эргашев также напомнил, что покойный отдал 30 лет своей жизни Военно-медицинской академии, возглавляя кафедру биологической и медицинской физики. Владимир Самойлов шесть лет являлся заместителем начальника академии по учебной и научной работе. Основной тематикой его научных исследований была биофизика живой клетки. Самойлов исследовал эпителиоциты бронхов, респираторный и обонятельный эпителий верхних дыхательных путей, кардиомиоциты, форменные элементы крови, вкусовые, гломусные и медуллярные хеморецепторные клетки, нейроны, маргинальные клетки сосудистой полоски внутреннего уха, эпителий желудка, кишечника, кожи.

Владимир Самойлов преподавал в ведущих вузах Санкт-Петербурга. Под его руководством было защищено 8 докторских и 24 кандидатских диссертации. Он является автором более 450 научных публикаций, в том числе учебника "Медицинская биофизика", "Курса лекций по физиологии", 15 монографий, более 20 учебных руководств и пособий, 3 изобретений.

Год назад коллекция уникальных книг по истории медицины, которую ученый собирал всю жизнь, была передана в дар библиотеке Военно-медицинской академии.