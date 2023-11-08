Создан безопасный для почек человека фунгицид

ТАСС, 8 ноября. Американские и европейские биохимики модифицировали природный противогрибковый препарат амфотерицин таким образом, что его введение в организм людей и животных больше не ведет к повреждению почечной ткани. Об этом в среду сообщила пресс-служба Университета штата Иллинойс (UIUC).

"Созданная нами молекула щадяще воздействует на почки, грибки к ней не вырабатывают устойчивости, и при этом она обладает широким спектром действия. Мы проверили ее работу на пяти сотнях распространенных грибковых патогенов в четырех разных частях тела. Во всех случаях новая версия амфотерицина превзошла ныне применяемые лекарства или была сопоставима с ними по уровню эффективности", - пояснил научный сотрудник UIUC Арун Маджи, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют ученые, амфотерицин представляет собой мощный природный противогрибковый препарат, который был выделен из микробов вида Streptomyces nodosus еще в середине XX века. В отличие от многих других фунгицидов амфотерицин до сих пор не потерял своей эффективности, однако врачи применяют его только в качестве "лекарства последней надежды" из-за высокой токсичности соединения для почек человека.

По словам исследователей, высокий уровень почечной токсичности амфотерицина связан с тем, что это вещество очень похожим образом взаимодействует с мембранами клеток почек и грибков и извлекает из них жировые молекулы, похожие по структуре на холестерин. Их изъятие из мембран приводит к образованию крупных пор внутри оболочек клеток патогенов и почечных тканей, что в свою очередь очень быстро приводит к их массовой гибели.

Американские и европейские биохимики детально изучили взаимодействие молекул фунгицида с жировыми компонентами мембран грибных и человеческих клеток. Эти сведения помогли ученым создать несколько модифицированных версий амфотерицина, которые значительно активнее взаимодействовали с аналогами холестерина из клеток грибков, чем с жировой основой мембран клеток почек.

Самая удачная модификация этого фунгицида, получившая название AM-2-19, даже в очень больших дозах не вызывала негативных изменений в почках. При этом она очень быстро и эффективно уничтожала свыше пяти сотен вариаций грибковых патогенов, в том числе возбудителей мукормикоза и аспергиллеза, стойких к действию большинства существующих лекарств. Клинические испытания этого препарата уже начались в США с участием добровольцев.