Ученые создали модель вымирания динозавров от пыли и похолодания

ТАСС, 8 ноября. Падение метеорита на полуострове Юкатан в Мексике вызвало появление в атмосфере облака мельчайшей силикатной пыли, способствуя снижению температуры и вымиранию динозавров. Об этом говорится в статье бельгийских ученых, опубликованной в журнале Nature Geoscience .

"Мы провели моделирование попадания в атмосферу крошечных частиц силикатной пыли. Предполагается, что она находилась в воздухе примерно 15 лет, что поспособствовало падению на 15 градусов средней приповерхностной температуры Земли. Выяснилось, что пыль привела к остановке фотосинтеза на два года после удара метеорита. Полагаем, что пыль вместе с воздействием сажи и серы привела к охлаждению и катастрофической остановке первичной производительности растений", - говорится в статье.

Как отмечают ученые, климатические последствия пыли, выброшенной в атмосферу после удара метеорита, оставались неясными, а точные механизмы массового вымирания динозавров были слабо изучены. Моделирование древнего климата было проведено на месторождении в Северной Дакоте в США для оценки воздействия силикатной пыли и серы, образующихся при ударе, а также сажи от лесных пожаров. Измеренное распределение силикатной пыли свидетельствует о большем вкладе мелкодисперсной пыли, чем предполагалось ранее.

Ранее ученые на основании данных, собранных в ходе международной программы изучения океанов, пришли к выводу, что глубина образовавшегося кратера от удара метеорита первоначально достигала 40-48 км. Через три минуты после падения метеорита, по подсчетам геологов, стены обрушились внутрь гигантской полости, а в атмосферу был выброшен огромный столб раскаленной породы, который образовал на месте пик из лавы, сравнимый по размером с высочайшей горой планеты - Эверестом. Затем кратер захлестнули отхлынувшие при ударе воды океана.

После проведенных исследований ученые пришли к выводу, что, предположительно, метеорит диаметром от 7 до 14 км, рухнул на Землю 66 млн лет назад, что привело к резкому похолоданию климата на планете и гибели до 75% всех существовавших в то время видов флоры и фауны, в том числе динозавров.

Динозавры, как принято считать, появились на Земле около 230 млн лет назад. Своего расцвета - по разнообразию видов и размерам - эта группа достигла в юрский (201 млн - 145 млн лет назад) и меловой (145 млн - 66 млн лет назад) периоды.