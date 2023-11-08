В ПНИПУ создали сенсорный экран из металла, реагирующий на звук касания

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали модель сенсорной поверхности для пультов управления и других устройств, которая реагирует на звук прикосновения к ней пальца. Внедрение разработки повысит долговечность техники и расширит выбор материалов для ее производства, сообщила пресс-служба вуза.

Обычные пульты управления с кнопками могут выйти из строя из-за накопления пыли и влаги в щелях конструкции и поломки клавиш, а сенсорные экраны мобильных телефонов и планшетов сделаны из хрупких материалов. Авторы работы создали модель экрана, который благодаря особому механизму передачи сигнала может быть сделан из любой основы - металла, дерева, пластика и других материалов. Сами кнопки могут быть нарисованы.

"При касании пользователем экрана образуется ударная волна, которая распространяется по сенсорной панели. Микрофоны, расположенные в ее внутренней части, регистрируют звуковые колебания, на разные микрофоны звук приходит в свое время. Далее их показания передаются в микроконтроллер и там обрабатываются - рассчитываются относительная временная задержка и сила сигнала, по которым можно вычислить расстояние и место касания", - приводит пресс-служба вуза слова ассистента кафедры "Автоматика и телемеханика" ПНИПУ Алексея Козина.

Созданная исследователями модель устройства в виде полой металлической конструкции по итогам экспериментов определила распространение звука и его локализацию с учетом временной задержки и громкости.

"Акустический сенсор получается очень дешевым и позволяет делать экран из любого материала. <…> Испытания на вибростенде показали высокую помехоустойчивость нашего сенсора", - уточнила аспирант кафедры "Информационные технологии и автоматизированные системы" ПНИПУ Анна Якубчик, чьи слова приводит пресс-служба университета.

Разработка может быть востребована в производстве устройств, используемых в том числе в уличной или неблагоприятной среде, уточнили в вузе.