Военный научно-исследовательский корабль Болгарии отправился к Антарктиде

СОФИЯ, 8 ноября. /ТАСС/. Болгарский военный научно-исследовательский корабль, носящий имя святых братьев Кирилла и Мефодия, отправился на остров Ливингстон в Антарктиду с членами 32-й болгарской антарктической экспедиции на борту. Как сообщает Болгарское телеграфное агентство, торжественная церемония проводов состоялась в морском порту Варны.

Основная задача экспедиции - продолжение строительства современной научной базы на острове Ливингстон, для чего на корабле будет доставлено более 80 т строительных материалов, а в состав экипажа включены строители. Ученые Болгарской академии наук, Болгарского антарктического института и Софийского университета, Национальной спортивной академии и Высшего военно-морского училища в Варне продолжат работу по 10 научным программам, связанным с изучением природных богатств Антарктиды и климатических изменений.

Научно-исследовательский корабль постройки 1984 года, приобретенный за 1,5 млн левов (около €750 тыс.) и отремонтированный за 4,5 млн левов (около €2,25 млн), был включен в состав ВМС Болгарии 27 июля 2021 года. Как сообщил его капитан Николай Данаилов, плавание и работа в районе острова Ливингстон, находящегося на расстоянии около 5 тыс. морских миль (более 9 тыс. км) от Болгарии, продлится до начала апреля 2024 года.

Остров Ливингстон, входящий в архипелаг Южные Шетландские острова, был открыт в 1819 году и вначале получил название Смоленск. Первое описание этой земли сделал русский мореплаватель Фаддей Беллинсгаузен (1778-1852).

С 1988 года на Ливингстоне действует болгарская антарктическая база "Святой Климент Охридский". Из-за сурового местного климата остров окончательно еще не изучен и на его карте остается множество белых пятен.