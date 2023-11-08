В США разработали основу для универсальной Т-клеточной терапии рака

ТАСС, 8 ноября. Американские ученые создали подход, позволяющий использовать подготовленные донорские лимфоциты (белые клетки крови) для уничтожения разных типов злокачественных опухолей у большого числа пациентов. Об этом в среду сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA). Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

"Проведенные нами опыты на культурах человеческих раковых клеток указали на высокую эффективность, практичность и безопасность модифицированных вариантов гамма-дельта Т-клеток, которые нам удалось разработать. Мы надеемся, что этот подход уже в ближайшем будущем станет применим при лечении рака", - заявила доцент UCLA Лили Янг, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают авторы, в последние годы медики начали активно использовать методы иммунотерапии для борьбы с раком. Как правило, в их рамках из организма пациентов извлекают определенный тип лимфцитов, Т-клетки, и "перепрограммируют" их, что заставляет эти тельца атаковать конкретные типы опухолевых клеток. Однако эти процедуры могут занимать много времени, до нескольких месяцев. Поэтому ученые рассматривают варианты создания аллогенной терапии, при которой иммунные клетки получают от доноров и готовят к терапии заранее.

При этом существующие особенности клеточной иммунотерапии рака не позволяют массово применять ее для борьбы опухолями пациентов, иммунные системы которых несовместимы. Янг и ее коллеги обнаружили, что эту проблему можно решить при помощи созданной ими универсальной культуры так называемых гамма-дельта Т-лимфоцитов.

Они представляют собой редкий подтип Т-клеток, которые сами по себе способны распознавать и уничтожать большое число раковых опухолей. Янг и ее коллеги усилили активность этих Т-клеток, модифицировав их таким образом, что они начали активнее атаковать опухоль и при этом вырабатывать молекулы рецептора CD16, который помогает им распознавать антитела на поверхности раковых клеток.

Последующие тесты культур модифицированных гамма-дельта Т-клеток показали, что они способны без внесения дополнительных модификаций в структуру их генома и мембраны уничтожать клетки человеческих опухолей яичников в организме мышей. При этом чужеродные лимфоциты не атаковали окружающие здоровые клетки, что часто случается при подобной иммунотерапии. В перспективе эта работа поможет в создании культуры Т-лимфоцитов, пригодной для быстрого уничтожения разных форм новообразований у большого числа пациентов, надеются исследователи.