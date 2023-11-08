Редкие виды бабочек впервые найдены на юге Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Более 200 видов бабочек, ранее не встречавшихся на юге Красноярского края и в Хакасии, зафиксированы энтомологами. Среди них есть несколько редких видов, сообщил ТАСС энтомолог, представитель минусинского местного отделения Русского географического общества Роман Максимов.

"Нами обнаружено более 200 видов бабочек, ранее не встречавшихся на юге Красноярского края и в Хакасии. Среди новых для данной территории видов зафиксировано всего около 20 дневных бабочек. Все остальное - это ночные бабочки. <…> Среди редких видов была мною найдена, например, ленточница Catocala helena (Eversmann, 1856). Это насекомое обитает, в основном, в Забайкалье и на Дальнем Востоке", - сообщил Максимов.

По словам Максимова, также из редких видов на юге Красноярского края и Хакасии была выявлена бабочка волнянка ангельская вида Gynaephora angelus (Tschetverikov, 1904). "Эта яркая и редкая бабочка-волнянка до последнего времени являлась эндемиком степей и лесостепей Алтая и Тувы. В Хакасии этот вид обнаружен совсем недавно", - пояснил энтомолог.

На выявление и изучение бабочек этого региона у исследователей ушло несколько лет. "Зафиксированные нами виды позволяют сделать вывод, насколько сильно поменялся климат этих мест. Еще сто лет назад ученые фиксировали начало лета на месяц-полтора позже. Соответственно, изменения, происходящие в природе, отражаются и на бабочках. Состав видов этих насекомых на юге Красноярского края и в Хакасии постепенно меняется", - сказал Максимов.

Собранный материал сейчас исследуется и систематизируется специалистами Алтайского государственного университета и Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге.