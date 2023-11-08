Эксперт считает, что привязанность к роботам может ухудшить отношения людей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Роботизированные няни, сиделки и другие виды интеллектуальных помощников в будущем могут изменить эмоциональную составляющую контактов людей друг с другом - перенесение стиля общения с роботами на близких людей и коллег способно охладить отношения между ними, считает эксперт по биоэтике Института философии РАН доктор философских наук Фарида Майленова.

ИИ-системы, выполняющие функции ассистентов, способны выполнять тяжелую работу, не конфликтуют и редко ошибаются. Однако распространение роботов, способных имитировать человеческие эмоции, увеличивает риски развития у их пользователей привязанности.

"Несмотря на все удобство роботов, даже при развитии технологий искусственного интеллекта они не смогут заменить социальную и эмоциональную составляющую. Если заглядывать далеко в будущее, теоретически, если человек будет проводить практически все свое время с роботом, может возникнуть проблема эмоционального охлаждения общества, когда люди не смогут поддерживать эмоциональную связь с друзьями и семьей на таком уровне, как они это делают сейчас", - сказала Майленова ТАСС на конференции (баркемпе) "Национальная технологическая революция 20.35" в Санкт-Петербурге.

Разработка этических основ применения ИИ-систем в разных сферах жизни людей поможет предупредить подобные риски, считает она.

"Человек по своей природе склонен приписывать машинам человеческие свойства. Но по мере того, как технологии, особенно с искусственным интеллектом, входят в частную жизнь, появляется потребность в этическом регулировании роботов. Этика роботов - новая ветвь философии, составляющая своды этических правил для будущих роботов", - уточнила эксперт.

Конференция (баркемп) "Национальная технологическая революция 20.35" проходит 7-8 ноября в Санкт-Петербурге. Представители вузов, крупных компаний и государственных организаций обсуждают актуальные вопросы развития отрасли беспилотных авиационных систем, автомобильной промышленности, фармацевтики и биотехнологий, искусственного интеллекта, а также технологий для Санкт-Петербурга. Организаторами форума выступают комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга и Агентство стратегических инициатив.