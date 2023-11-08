Ученые нашли под Норильском новый вид жуков

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Экспедиция по исследованию биоразнообразия Сибирского отделения Российской академии наук обнаружила под Норильском ранее неизвестный вид жука-долгоносика. Об этом заявил ТАСС вице-президент по экологии и промышленной безопасности "Норникеля" Станислав Селезнев.

"Во время экспедиции произошли интересные наблюдения и открытия. Обнаруживаются краснокнижные животные, которых ранее не встречали. И даже смогли найти под Норильском новый вид жука-долгоносика", - сказал Селезнев.

По его словам, это очень большое открытие, поскольку на Севере вообще очень мало насекомых. Теперь ученым предстоит выбрать ему имя.

Базовое исследование биоразнообразия - продолжение работы "Норникеля" и Сибирского отделения РАН, начавшейся в 2020 году и расширившейся на три региона: на Кольский полуостров, север Красноярского края и Забайкальский край. Цель текущего исследования - определение зон воздействия компании и оценка состояния биоразнообразия экосистем в регионах деятельности "Норникеля". Исследования лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и разработки программ по его сохранению и мониторингу.