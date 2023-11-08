В России создали "умную" одежду для людей с ограниченными возможностями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Российские разработчики создали "умную" одежду для людей с ограниченными возможностями, которая за счет встроенных датчиков будет измерять необходимые показатели состояния пользователей и сигнализировать об отклонениях родственникам или врачам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ).

Решение представили на конференции (баркемпе) "Национальная технологическая революция 20.35", которая проходит 7-8 ноября в Санкт-Петербурге.

"Команда российских разработчиков разработала одежду для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая будет измерять витальные показатели и передавать их в мобильное приложение родственника или врача. Комбинезон со встроенными датчиками в режиме реального времени транслирует показатели в мобильное приложение. Он позволит точно измерять параметры здоровья детей, для которых не всегда можно подобрать смарт-часы или браслеты с датчиками. Такая одежда может изготавливаться по индивидуальным параметрам", - пояснили в организации.

Созданный образец измеряет пульс, давление и температуру пользователя.

"В будущем мы планируем сделать индивидуальные комплекты датчиков для разных заболеваний, которые можно будет адаптировать под конкретный запрос", - уточнила руководитель проекта Анастасия Набережных, отметив, что на рынке сегодня нет аналогов разработки.

Конференция (баркемп) "Национальная технологическая революция 20.35" проходит 7-8 ноября в Санкт-Петербурге. Представители вузов, крупных компаний и государственных организаций обсуждают актуальные вопросы развития отрасли беспилотных авиационных систем, автомобильной промышленности, фармацевтики и биотехнологий, искусственного интеллекта, а также технологий для Санкт-Петербурга. Организаторами форума выступают комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга и Агентство стратегических инициатив.