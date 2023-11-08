В России создали корсет с системой мотивации поддержания здоровой осанки

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Команда российских разработчиков объединила роботизированный корсет для формирования здоровой осанки у детей с мобильным приложением, которое мотивирует пользователей держать спину прямо с помощью виртуального персонажа и "спинкоинов". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Уникальность "умного" корсета, составляющего основу комплекса, заключается в том, что он не только сигнализирует о неправильном положении спины, когда человек сутулится, но и принудительно корректирует осанку после нескольких предупреждений.

"Когда ребенок держит осанку в правильном положении, то ничего не происходит, устройство просто контролирует. Если пользователь начал куда-то смещаться, сутулиться, то устройство предупредит, затем еще раз предупредит, а на третий раз принудительно скорректирует на время. <…> Все тайминги можно будет выставлять по рекомендациям врача через мобильное приложение", - приводит пресс-служба организации слова руководителя проекта "Прямо" Юлии Молявиной.

Система мотивации, которую предлагает мобильное приложение, помогает детям отслеживать результаты тренировок с помощью виртуального персонажа.

"За хорошо выполненные тренировки маленький пользователь получает местную валюту - "спинкоины", которые может потратить на развитие своего персонажа. Также в приложении появятся тренировки, чтобы размять тело, за которые также можно заработать "спинкоины", - уточнили в Платформе НТИ.

Авторы изготовили прототип системы и планируют на следующих этапах расширить функции приложения за счет онлайн-консультаций с врачами-ортопедами и новых видов мотивации. Проект стал участником акселерационной программы проектно-образовательного интенсива "Архипелаг", который Платформа НТИ ежегодно проводит для поддержки перспективных разработок. Участники получают экспертную поддержку и возможность представить проекты инвесторам и институтам развития.