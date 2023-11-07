Разработанный в Мордовии генератор повысит эффективность ремонта двигателей

ТАСС, 7 ноября. /ТАСС/. Ученые Мордовского государственного университета (МГУ) им. Н. П. Огарева разработали генератор импульсов тока для электроискрового нанесения металлических покрытий. Разработка позволит сделать процесс восстановления двигателей внутреннего сгорания более эффективным, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Ученые Мордовского государственного университета (МГУ) им. Н. П. Огарева разработали генератор импульсов тока для электроискрового нанесения металлических покрытий. Он будет использоваться для нанесения износостойких покрытий заданной толщины - до одного миллиметра, на рабочие поверхности деталей машин. Генератор будет интересен предприятиям по ремонту двигателей внутреннего сгорания, различных гидравлических механизмов и автосервисам. Благодаря доступному и простому принципу, низкому расходу материала и электроэнергии эффективность работ становится выше, чем при имеющихся способах и технологиях ремонта", - говорится в сообщении.

Разработанный генератор выполнен на основе высокочастотного однофазного преобразователя энергии с гальваническим разделением входа и выхода. В состав устройства входят силовой блок на основе высокочастотного преобразователя энергии, блок управления на современном микропроцессоре, блок индикации для ввода-вывода информации и блок вибровозбудителя. У устройства выше, чем у аналогов значение максимальной энергии в импульсе, также есть возможности программирования режимов работы устройства, что позволяет использовать устройство с различными типами электродов, а также повысить качество нанесенных покрытий.

"Основной целью проекта является создание надежного конкурентоспособного устройства на современной полупроводниковой элементной базе, поддерживающего непрерывный режим работы, обладающего низкой удельной массой, удовлетворяющего современным международным требованиям электробезопасности и электромагнитной совместимости", - отметил заведующий кафедрой радиотехники института наукоемких технологий и новых материалов МГУ им. Н. П. Огарева Денис Пьянзин.

Как пояснил ректор МГУ им. Н. П. Огарева Дмитрий Глушко, разработанный генератор благодаря возможности нанесения износостойких покрытий толщины даже в размере 1 мм и доступному принципу использования сможет облегчить процесс и сократить время ремонтных работ двигателя. "Проект реализуется на базе института наукоемких технологий и новых материалов и института механики и энергетики с вовлечением профессорско-преподавательского состава трех кафедр. В настоящее время разработаны и изготовлены все основные блоки устройства, идет доработка программного обеспечения. Генератор уже активно внедряется нашими учеными. К примеру, видны его особые преимущества при восстановлении постелей коренных опор блоков цилиндров двигателей "Камаза", - прокомментировал Глушко.

Создание генератора - реализация стратегического проекта "Материалы нового поколения" программы Минобрнауки России "Приоритет 2030".