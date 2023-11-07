"Сколково" проведет больше 50 мероприятий по отбору стартапов в 2023 году

ТАСС, 7 ноября. Фонд "Сколково" проведет в 2023 году больше 50 мероприятий по отбору стартапов для крупных индустриальных компаний, которые займутся их дальнейшим развитием, сообщает пресс-служба Фонда.

"Задача "Сколково" - с одной стороны, выстраивать кооперационные связи с крупными заказчиками, а, с другой - между стартапами и университетами. Для этого у нас есть целый ряд инструментов. Мы уже много лет проводим так называемые скаутинговые программы для индустриальных компаний. Около 50 будет только в этом году. По их итогам крупные заказчики отбирают стартапы и решения для пилотирования. Уже более 150 пилотов реализовано, и, по информации заказчиков, за два года те проекты, которые будут внедряться с помощью этих решений, принесут заказчикам экономию в 250 млрд рублей", - приводит пресс-служба слова председателя правления Фонда "Сколково" Игоря Дроздова на пленарной сессии форума "Национальная технологическая революция 20.35", прошедшей в Санкт-Петербурге 7 ноября.

"Национальная технологическая революция 20.35" - ежегодная образовательная и бизнес-конференция в сфере технологий и инноваций. Ее организатором выступает Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга при поддержке Агентства стратегических инициатив.

О центре "Сколково"

"Сколково" - крупнейший в РФ инновационный центр. Под его эгидой развиваются стартапы, которые дают отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. Имеет крупнейший в Восточной Европе технопарк и университет Сколтех, который, по версии Research.com, в 2022 году признан лучшим университетом в РФ по направлениям компьютерных наук, генетики и молекулярной биологии.

В 2022 году выручка резидентов центра "Сколково" увеличилась почти на 42% и составила 351,9 млрд рублей. На конец 2022 года число стартапов - резидентов центра превысило 3 500, а число рабочих мест в экосистеме - 79 тысяч.