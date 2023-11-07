Раскрыт механизм возникновения фонтанов лавы в вулкане Фаградальсфьядль

ТАСС, 7 ноября. Ученые выяснили, что гигантские фонтаны из лавы высотой в 100-400 м периодически возникают при пробуждении вулкана Фаградальсфьядль в Исландии из-за образования своеобразной "пены" внутри его магматической камеры. Существование этой "пены" объясняет необычно высокую частоту фонтанирования этого вулкана, пишут ученые в статье в научном журнале Nature Communications.

"Извержение Фаградальсфьядля в 2021 году сопровождалось шестинедельным периодом, в ходе которого этот вулкан вырабатывал необычные периодические фонтаны лавы, которые возникали каждые несколько минут и длились схожее время. Мы смогли проследить за их формированием и обнаружить, что они связаны с образованием пенообразной прослойки магмы на очень небольшой глубине, порядка 100 м от поверхности Земли", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа исландских, американских и британских геологов под руководством профессора Университета Исландии в Рейкьявике Андри Стефанссона. Ученые совершили это открытие в ходе изучения данных, которые были собраны ими в начале мая 2021 года, когда геологам удалось установить сейсмографы и другие научные приборы на расстоянии всего в 300 метров от эпицентра вулканической активности.

В общей сложности исследователям удалось проследить за изменениями в структуре недр Фаградальсфьядля на протяжении 16 циклов фонтанирования, которые в общей сложности продолжались около двух с половиной часов. Благодаря установке приборов у жерла вулкана исследователям удалось детально изучить химический состав жидких и газообразных выбросов, а также изучить изменения в устройстве магматической камеры.

Последующий анализ этих данных показал, что формирование вулканических фонтанов из лавы было связано с тем, что на глубине примерно в 100 м от поверхности Земли физические свойства магмы, поступающей в магматическую камеру Фаградальсфьядля, менялись таким образом, что ее жидкие и газообразные компоненты начинали резко отделяться друг от друга. Это приводило к формированию своеобразной "пены" в верхней части камеры и к резкому скачку давления внутри нее.

В результате этого полузастывшая пробка в жерле вулкана периодически прорывалась потоками магмы, что порождало фонтаны из лавы и приводило к сбросу давления в камере и быстрому перезапуску цикла активности. В этом отношении Фаградальсфьядль радикально отличается от других "фонтанирующих" вулканов, таких как Этна и Килауэа, чьи более редкие и долгие выбросы порождаются процессами на глубине в несколько километров. Это нужно учитывать при прогнозировании новых пробуждений исландского вулкана, подытожили геологи.