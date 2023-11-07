Объем морских ледников на севере Гренландии сократился на 35% за 45 лет

ТАСС, 7 ноября. Европейские климатологи выяснили, что шельфовые ледники на севере Гренландии уменьшились в объеме более чем на 35% по сравнению с их состоянием на 1978 год, в результате чего рост уровня моря может резко ускориться в ближайшие десятилетия в результате "сползания" сухопутных ледников в океан. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Nature Communications.

"Ледники северной Гренландии обладают достаточным объемом и массой для того, чтобы повысить уровень моря на 2,1 м. Пока они остаются стабильными за счет того, что шельфовые ледники удерживают их от сползания в море. Проведенные нами наблюдения показали, что объем этих прибрежных ледников снизился более чем на 35% по сравнению с 1978 годом, что в будущем может привести к резкому ускорению роста уровня моря", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа европейских климатологов под руководством научного сотрудника Гренобльского университета (Франция) Ромена Миллана в ходе изучения состояния восьми крупнейших шельфовых ледников, окружающих северную часть Гренландии. Пока эти ледовые массивы считаются относительно стабильными по сравнению с их южными соседями, которые активно сокращаются в площади и объеме в последние десятилетия и теряют вдвое-втрое больше массы, чем северные ледники.

Исследователи заинтересовались тем, как изменилось состояние северных прибрежных ледников Гренландии в последние десятилетия, за которые средние температуры в Арктике выросли на 4-9 градусов Цельсия. Для получения сведений ученые проанализировали данные и снимки северной Гренландии, полученные при помощи самолетов NASA из проекта Icebridge, а также научными зондами из семейств ERS, ICESat, Landsat и Sentinel, в промежутке между 1978 годом и настоящим временем.

Проведенный исследователями анализ и сравнение этих снимков и данных показало, что общий объем шельфовых ледников у северных берегов Гренландии сократился более чем на 35% по сравнению с 1978 годом, причем сразу три ледника - Остенфилд, Захария-Истрем и Хаген-Брэ - распались и фактически прекратили существование. Все эти катаклизмы, как отмечают ученые, уже привели к тому, что некоторые сухопутные ледники северной Гренландии начали быстрее двигаться в сторону моря и быстрее таять.

В результате этого объем морских ледников у северных берегов острова уменьшился на 445 кубических километров (443 млрд тонн воды), а их площадь сократилась на более чем 2 тыс. кв. км, около трети изначальной площади. Ученые ожидают, что эти процессы ускорятся в ближайшем будущем по мере роста температур морской воды в Арктике, что может привести к коллапсу всех шельфовых ледников Гренландии и к очень быстрому росту уровня моря в ближайшие десятилетия и столетия.