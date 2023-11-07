В Челябинске в строящемся кампусе международного уровня открыли лабораторию

ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Лабораторию интернета вещей inSmart, которая будет помогать готовить квалифицированные кадры для предприятий микроэлектроники, открыли в межуниверситетском кампусе мирового уровня в Челябинской области, сообщил на торжественной церемонии открытия ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев.

"Первая лаборатория стала для нас очень серьезным шагом вперед, потому что с нее начинается история межуниверситетского кампуса мирового уровня. Большое спасибо нашему [индустриальному] партнеру - группе компаний inSmart. Тут выстраивается грамотная цепочка подготовки высококвалифицированных специалистов. Студенты будут заниматься разработкой собственных электронных систем, пытаться продвинуть их на рынок", - сказал ректор.

Директор inSmart Алексей Усков рассказал, что студенты в лаборатории будут получать понимание не только того, как разрабатывать микроэлектронику, но и как она изготавливается на предприятиях. "Это очень важно, потому что те специалисты, которые приходят из вуза на предприятие, учатся уже там на серийном процессе, это зачастую отнимает у предприятия время на доучивание. Здесь же будет совершенно иначе, ребята будут знать весь процесс до выпуска из университета", - пояснил он.

По словам первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт, компания inSmart смонтировала в лаборатории оборудование, которое доступно "только на крупнейших предприятиях". "Микроэлектроника - отрасль, которая долгое время в стране не была импортозамещена, поэтому сегодняшняя лаборатория это не только импортозамещение, но в перспективе и импортоопережение", - отметила она.

По словам Гехт, всего в кампусе будет более 40 подобных лабораторий. Кампус планируют открыть к концу 2025 года, а в 2026 году уже запустить в работу.

Ранее сообщалось, что проект межуниверситетского кампуса мирового уровня предусматривает строительство объектов общей площадью 114 тыс. кв. м, в том числе жилых помещений - 68 тыс. кв. м (3,4 тыс. мест для проживания). В учебно-научном комплексе на площади 30 тыс. кв. м разместят технопарк площадью 5 тыс. кв. м, учебные аудитории, лаборатории и иную образовательную инфраструктуру, которая станет доступна шести вузам Челябинска.