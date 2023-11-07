СО РАН продолжит в 2024 году экспедицию по исследованию биоразнообразия

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Экспедиция Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) по исследованию биоразнообразия в Мурманской области, Норильском промышленном районе и Забайкалье продлится третий год подряд в 2024 году. Периодичность дальнейших исследований определят ученые, заявил ТАСС вице-президент по экологии и промышленной безопасности "Норникеля" Станислав Селезнев.

"Мы точно будем проводить экспедицию в следующем году, а в каком объеме - определим совместно с наукой. Нужно все охватить, но и не делать лишней работы. Мы не ставим себе каких-то рамок, мы ставим задачу проводить исследование биоразнообразия регулярно. Мне кажется, что было бы логично провести исследования несколько лет подряд, полностью подтвердить какие-то свои выводы и дальше определить периодичность проверок. Возможно, она будет проводиться раз в два года, раз в три года. Это будет зависеть от мнения Академии наук", - сказал Селезнев.

Он отметил, что перед экспедицией стоит задача не просто посчитать всех животных. На основании исследований будут разработаны мероприятия, которые должны по меньшей мере не уменьшать биоразнообразие рядом с промышленными предприятиями или даже помочь ему восстановиться.

"Залог качественных результатов - регулярность таких исследований. Если в первый год мы их сделали широким фронтом, то на следующий год должны подтвердить какие-то вещи, которые могут меняться год от года. И далее периодически подтверждать. Исходя из этого мы строим свою стратегию", - добавил собеседник агентства.

Базовое исследование биоразнообразия - продолжение работы "Норникеля" и Сибирского отделения РАН, начавшейся в 2020 году и расширившейся на три региона: на Кольский полуостров, север Красноярского края и Забайкальский край. Цель текущего исследования - определение зон воздействия компании и оценка состояния биоразнообразия экосистем в регионах деятельности "Норникеля". Исследования лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и разработки программ по его сохранению и мониторингу.